Mega-Sena não sai; prêmio salta para R$ 32 milhões

Ninguém levou a bolada da Mega-Sena sorteada neste sábado (3) e o prêmio, que já era gordo, salta agora para R$ 32 milhões no sorteio da próxima quarta-feira.

Tinta pessoas quase se tornaram novas milionárias, todas acertaram a quina e cada uma ganhou um prêmio de R$ 89.150,26.

O número de pessoas que acertou a quadra dá uma noção de como essa edição da Mega-Sena foi disputada. Nada menos do que 3.003 apostas acertaram a quadra e cada uma delas levou para casa R$ 1.257,64.

Os números sorteados foram 08, 26, 30, 31, 38, 48.

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na quarta-feira (dia 7), a partir das 20h, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até 19h nas casas lotéricas credenciadas ou pelo canal eletrônico Loterias Caixa, desde que seja maior de 18 anos.

REGRAS DA MEGA-SENA

A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 4,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas do país. Também é possível jogar pelo computador, tablet ou smartphone. Para isso é preciso ter mais de 18 anos e preencher o cadastro na plataforma de Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

Na loteria com os maiores prêmios do Brasil, o apostador escolhe de 6 a 15 dezenas entre 60 números. Vence aquele (ou aqueles) que acertarem os seis números sorteados. Prêmios menores são distribuídos a quem acertar 5 ou 4 números.

Veja os preços das apostas:

seis número – R$ 4,50

sete – R$ 31,50

oito – R$ 126

nove – R$ 378

dez – R$ 945

Onze – R$ 2.079

Doze – R$ 4.158

Treze – R$ 7.722

Quatorze – R$ 13.513,50

Quinze – R$ 22.522,50

Se não quiser escolher, a Caixa oferece a opção “Surpresinha”, com números aleatórios. Com a “Teimosinha”, é possível concorrer com a mesma aposta em mais de um concurso consecutivo.