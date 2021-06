SP amanhece fria, mas temperatura deve chegar a 25ºC durante o dia

A cidade de São Paulo amanheceu fria e nublada nesta quinta fria, com termômetros marcando até 12ºC em alguns pontos da cidade.

De acordo com a Climatempo, o sol ainda deve brilhar na Capital e a temperatura vai se elevar de tarde, atingindo a máxima de 25ºC.

A previsão para os próximos dias é de temperatura em elevação e no final de semana a máxima pode atingir os 27ºC.

O clima seco permanece em todo o estado e não há previsão de chuvas para os próximos dias.

No início da próxima semana, uma frente fria polar chega ao sul do país e deve derrubar a temperatura, com possibilidade de geada em vários locais. O frio deve se espalhar por todos o estados do sul e chegar também a São Paulo.

Rodízio municipal de veículos

Com a decisão do governo do estado de São Paulo de prorrogar a fase de transição em todo estado por conta do avanço dos casos de covid-19 e de manter o toque de recolher noturno entre 21h e 5h, a prefeitura manterá o rodízio municipal de veículos funcionando no período noturno.

Os carros permanecem proibidos de transitar pelo centro expandido da cidade, também entre 21h e 5h, seguindo o calendário de placas do rodízio. Confira:

1 e 2 – das 21h de segunda-feira às 5h de terça

3 e 4 – das 21h de terça-feira às 5h de quarta

5 e 6 – das 21h de quarta-feira às 5h de quinta

7 e 8 – das 21h de quinta-feira às 5h de sexta

9 e 0 – das 21h de sexta-feira às 5h de sábado