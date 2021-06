A mobilidade pede passagem

Mostra inaugurada hoje em São Paulo discute como os espaços de ligação influenciam no bem-estar e na segurança das cidades

Hoje começa na avenida Paulista, no Shopping Cidade São Paulo, a exposição “Passagens: Espaços de transição da cidade do século XXI”, mostra internacional itinerante que já passou por cidades como Paris, Barcelona, Buenos Aires, Pequim e Xangai.

Realizada pelo Instituto Cidade em Movimento (IVM), a mostra convida as pessoas a refletir sobre a ocupação das ruas na fase pós-pandemia e sobre os desafios de mobilidade nas metrópoles, que impactam diretamente na qualidade de vida da população. O tema “Passagens” traz um olhar mais crítico para os equipamentos e componentes urbanos de conexão, como passarelas, escadarias e cruzamentos, idealizados para facilitar a vida das pessoas em seus deslocamentos, mas que nem sempre funcionam dessa forma em várias cidades do mundo, inclusive no Brasil.

Interativa e gratuita, a exposição envolve quatro áreas:

As 1001 barreiras

Para mostrar os inúmeros obstáculos nas cidades, uma instalação audiovisual cria cenas envolvendo a movimentação de pedestres, pais e mães com carrinhos de bebê, ciclistas, corredores e outros “atores” da frenética malha urbana.

Além da infraestrutura, a passagem

Nesse espaço é contada a evolução histórica das passagens por meio de uma linha do tempo de 12 metros, com nuvens de imagens repletas de soluções inovadoras ao redor do mundo, como o High Line, parque suspenso em Nova York, feito em uma linha de trem desativada. Uma instalação interativa traz a oportunidade de experimentar a mobilidade em vários contextos urbanos, a partir de túneis, escadarias, passarelas, cruzamentos, vielas e pontes.

Projetos de passagem

Aqui se encontra um conjunto de pesquisa e ações desenvolvidas pelo IVM, associação criada na França em 2000 para falar da cultura da mobilidade urbana. Há um manifesto sobre as passagens e o convite para que os visitantes registrem em uma lousa suas visões e impressões.

Fórum

São disponibilizados documentários e apresentações, incluindo a pesquisa de campo do IVM Brasil realizado no Jardim Ângela, bairro paulistano, e cinco curtas-metragens sobre passagens na África.

A mostra, que abre hoje e fica até o dia 31 de julho, é bilíngue (português e inglês) e pode ser visitada diariamente das 12h às 20h, com controle do público na entrada e todos os protocolos sanitários.