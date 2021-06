Hoje é dia de Mega-Sena; saiba mais sobre o sorteio

O concurso 2382 da Mega-Sena vai sortear nesta quarta-feira um prêmio estimado em R$ 2,5 milhões, segundo dados da Caixa Econômica Federal.

As apostas podem ser feitas até 19h nas casas lotéricas credenciadas de todo país ou pelo canal eletrônico da Caixa, o Loterias Caixa. A aposta mínima custa R$ 4,50.

A Caixa realiza o sorteio sempre a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

No último sorteio, no sábado, um único apostador levou sozinho a bolada de R$ 7.098.061,76. Ele fez sua aposta pelo canal eletrônico e não é possível identificar a região onde foi feita a aposta. Outras 52 pessoas acertaram a quina e cada uma delas levou para casa R$ 41.816,28.

Clique e veja os números sorteados no último sábado para a Mega-Sena.

Já fez sua fezinha na Quina de São João?

No próximo sábado (dia 26), a Caixa vai sortear um dos maiores prêmios do ano na Quina de São João. O apostador que tiver sorte suficiente para acertar as cinco dezenas do sorteio deve levar para casa um prêmio de R$ 190 milhões.

Ao contrário das demais loterias, a Quina de São João não acumula. Se nenhum apostador acertar as cinco dezenas, o prêmio será concedido para quem fizer a quadra, e assim por diante.

O preço da aposta na Quina de São João é o mesmo que qualquer aposta normal, R$ 2. As lotéricas estarão recebendo as apostas até 19h do dia 26. Às 20h, começo o tão aguardado sorteio que deve fazer um novo milionário.