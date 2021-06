Apostador de Betim (MG) leva prêmio da Lotofácil

Um único apostador de Betim, em Minas Gerais, levou para casa a bolada do prêmio principal da Lotofácil sorteada nesta terça-feira, em São Paulo. O prêmio do ganhador foi de R$ 1.406.905,06.

O que surpreendeu os apostadores não foi o ato de um apostador sozinho levar o prêmio principal, mas o número de apostadores que quase dividiram a premiação com ele. Foram 201 apostas com 14 pontos. Cada uma delas ganhou R$ 1.467,65.

O número de apostas com 13 pontos foram de 6.449 e todas ganharam prêmios individuais de R$ 25.

O número de apostas com 13 pontos foram de 6.449 e todas ganharam prêmios individuais de R$ 25.

Para o sorteio desta quarta, a Lotofácil volta com seu prêmio básico estimado em R$ 1,5 milhão, de acordo com o site da Caixa.

As apostas devem ser feitas nas casas lotéricas credenciadas em todo o país ou pelo site Loterias Caixa, desde que o apostador seja maior de 18 anos.

O sorteio será realizado a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Aposta Quina de São João

No próximo sábado (dia 26), a Caixa vai sortear um dos maiores prêmios do ano na Quina de São João. O apostador que tiver sorte suficiente para acertar as cinco dezenas do sorteio deve levar para casa um prêmio de R$ 190 milhões.

Ao contrário das demais loterias, a Quina de São João não acumula. Se nenhum apostador acertar as cinco dezenas, o prêmio será concedido para quem fizer a quadra, e assim por diante.

O preço da aposta na Quina de São João é o mesmo que qualquer aposta normal, R$ 2. As lotéricas estarão recebendo as apostas até 19h do dia 26. Às 20h, começo o tão aguardado sorteio que deve fazer um novo milionário.

Super Sete tem sorteio de R$ 3,1 milhões nesta quarta

Metro World News

Acumulada a mais de 20 sorteios consecutivos, a Super Sete desta quarta-feira promete pagar um prêmio de R$ 3,1 milhões para o apostador que acertar as sete dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal a partir das 15h.

No sorteio de segunda-feira, apesar de ninguém ter levado o prêmio principal, dois apostadores acertaram seis das sete dezenas sorteadas e levaram para casa R$ 22.677,20 cada um.

A Super Sete pagou ainda R$ R$ 1.117,10 para 58 apostas que acertaram apenas cinco números.

A Super Sete pagou ainda R$ R$ 1.117,10 para 58 apostas que acertaram apenas cinco números.