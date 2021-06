Roubaram minha conta do WhatsApp; o que fazer?

Quem consegue no mundo de hoje viver sem WhatsApp? Por se tratar de uma ferramenta tão essencial, é preciso se atentar a sua segurança.

Antes de mais nada, lembre-se: nunca compartilhe seu código de confirmação recebido por SMS com outras pessoas, nem mesmo com amigos ou familiares.

Contudo, se você suspeita que outra pessoa está utilizando sua conta, notifique seus contatos, pois essa ela pode tentar se passar por você em conversas individuais e em grupos.

Uma informação importante: o WhatsApp é protegido com criptografia e as mensagens são armazenadas em seu aparelho. Se alguma pessoa acessar sua conta de outro dispositivo, ela não poderá ler suas conversas. Ufa!

Como recuperar a conta

Caso sua conta tenha sido roubada, siga as seguintes orientações: entre no WhatsApp com seu número de telefone e confirme-o com o código de seis dígitos que você receberá por SMS. Assim que você inserir o código, a pessoa que estiver usando sua conta será desconectada automaticamente.

Também pode ser necessário informar um código de confirmação em duas etapas. Se você não souber esse código, é possível que a pessoa que está usando sua conta tenha ativado a confirmação em duas etapas. Neste caso, você precisará aguardar sete dias para poder acessar sua conta sem o código de confirmação. Mesmo que você não o saiba o saiba, a pessoa que estava usando sua conta será desconectada quando você inserir o código de seis dígitos recebido por SMS.

Dica valiosa

Caso acredite que alguém está utilizando sua conta no WhatsApp Web, a recomendação é usar o WhatsApp no seu celular para se desconectar de todos os aparelhos.