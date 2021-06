Bolsonaro e filho são multados em São Paulo por não usarem máscara

O governo do estado de São Paulo confirmou que o presidente Jair Bolsonaro, seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL) e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, foram multados por funcionários da saúde por não usarem máscara de proteção durante o passeio de motocicleta realizada na Capital realizado neste sábado (12).

De acordo com o governo, cada um deles deverá pagar R$ 552,71 por desrespeitar o decreto estadual que torna o uso de máscara obrigatória em locais públicos, parte do programa estadual de combate à pandemia de coronavírus.

O decreto é de julho de 2020 e prevê multa de R$ 500 para quem for pego sem máscara em espaços públicos. Se o flagrante for em estabelecimento comercial, ele também será multado, em R% 5.025 para cada pessoa que estiver sem máscara no local.

“A máscara é obrigatória. É lei e vai continuar a ser. Sobretudo, nós, autoridades, temos que dar o exemplo”, afirmou o secretário municipal de saúde de São Paulo, Edson Aparecido.