Cientista russo diz que testou spray nasal contra covid-19 para crianças com sucesso

Um novo spray nasal contra covid-19 foi testado com sucesso em crianças entre 8 e 12 anos na Rússia, de acordo com a agência de notícias TASS, citando o cientista que foi responsável pelo desenvolvimento da vacina Sputnik V.

O cientista responsável pelo novo spray que promete ser a nova arma russa no combate à pandemia de coronavírus é Alexander Gintsburg, do Instituto Gamaleya. Segundo ele, o aerossol traz a mesma fórmula da Sputnik, mas ao invés de uma agulha para inocular a vacina, usa um bico introduzido no nariz das crianças, como qualquer soro nasal.

A vacina em spray, segundo informações do Instituto, foi testada em crianças entre 8 e 12 anos e nenhum efeito colateral foi registrado, nem mesmo elevação da temperatura corporal. Entretanto, o Instituto não apresentou qualquer documentação que detalhe o estudo ou a metodologia no desenvolvimento da vacina em aerossol para crianças.

Gintsburg informou em reunião com o presidente Vladimir Putin que a vacina estará pronta para distribuição já a partir de meados de setembro.

Premiado

O presidente Putin concedeu neste sábado aos pesquisadores do Instituto Gamaleya, criadores da Sputnik V, o Prêmio Estadual 2020 de Ciência e Tecnologia, durante as comemorações do Dia da Rússia.