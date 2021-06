São Paulo pode ter tarde e noite chuvosas nesta quarta-feira, segundo previsão

A cidade de São Paulo pode ter tarde e noite chuvosas nesta quarta-feira (dia 9). A previsão é do Climatempo.

O dia começa com sol e muitas nuvens. As precipitações podem ocorrer depois do meio-dia. Há 90% de chance de chuva, que não deve passar dos 5 mm.

Leia também:

Terapia online: quando o sofá de casa vira divã

AeC abre 1.000 vagas de emprego em São Paulo

A temperatura mínima fica na casa dos 16ºC e a máxima não ultrapassa os 25ºC.

A umidade do ar varia entre 46% e 87%.

Ainda de acordo com a previsão, amanhã o sol nasce às 6h44 e se põe às 17h27.