Um homem que morreu de Covid-19 foi enterrado em uma cova improvisada no pátio de sua própria casa na Venezuela.

O homem de sobrenome Bracho morava sozinho na propriedade e não tinha recursos para comprar uma sepultura no cemitério no estado de Zulia.

De acordo com a mídia local, quando ocorreu o falecimento, sua família e amigos foram à prefeitura do município para pedir ajuda com as despesas do funeral, mas não obtiveram resposta.

VEJA AINDA:

Vídeo impactante registra momento em que carreta tem falha nos freios e sai arrastando tudo por onde passa

Vídeo chocante registra momento em que carro impacta mulher durante manobra perigosa

Em um evidente crise humanitária no país, horas se passaram enquanto eles entravam e saíam da papelada e dos pedidos, mas eles não podiam esperar mais.

Família enterra homem vítima de Covid-19 no quintal de casa por não ter dinheiro suficiente para cemitério

Como detalhado pelo site Meganoticias nesta semana, o governo municipal não os ajudou, então optaram por uma solução emergencial.

Com o pouco que puderam coletar de vizinhos e amigos, compraram blocos, cimento e vários voluntários se reuniram para cavar uma cova improvisada no quintal da casa e construir um caixão com tábuas de madeira.

Reprodução – Instagram

LEIA TAMBÉM: