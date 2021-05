Personalidades protocolam pedido de impeachment

Um novo pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro foi protocolado ontem na Câmara dos Deputados, dessa vez com a assinatura de quinze personalidades. Entre elas a apresentadora Xuxa, o ator Fábio Porchat, o padre Júlio Lancellotti, o comentarista esportivo Walter Casagrande e o youtuber Felipe Neto.

O grupo representa o movimento apartidário “Vidas Brasileiras”, que classifica a condução de Bolsonaro no combate à pandemia como “desastrosa”. O texto cita atos do presidente que configurariam crime de responsabilidade, como circulação de notícias falsas, estímulo de remédios sem eficácia comprovada contra covid-19 e aglomerações provocadas em atos como o de anteontem.

O pedido é o 118º a ser protocolado no Congresso Federal, segundo um levantamento da “Agência Pública”. Nenhum deles foi aberto, seja pelo ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), ou o atual, Arthur Lira (PP-AL).

Com ou sem máscara?

Horas depois da manifestação no Rio de Janeiro, anteontem, em que ficou sem máscara de proteção contra a covid-19, o presidente Jair Bolsonaro desembarcou no Equador usando o equipamento de proteção.

A viagem teve como objetivo acompanhar a posse do novo presidente do país sul-americano, Guillermo Lasso (leia mais na página 5). Na cerimônia, o brasileiro, assim como os demais presentes, também participou de máscara.

STF julga comportamento

Na sexta-feira, o PSDB (Partido da Social Democracia do Brasil) entrou no STF (Supremo Tribunal Federal) com um pedido para que Bolsonaro seja obrigado a seguir protocolos de segurança. Pedido ainda será analisado.