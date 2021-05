A semana começa com o sorteio de três das principais loterias da Caixa Econômica Federal, a Lotofácil, a Quina e a Super Sete.

A Lotofácil tem o sorteio desta segunda-feira com um prêmio acumulado de R$ 3 milhões, já que ninguém acertou as 15 dezenas no último sábado.

Trezentos e vinte e duas apostas, porém, acertaram 14 números sorteados e ganharam prêmios individuais de R$ 771,20.

Foram pagos, ainda, R$ 25 para 12.440 apostas que acertaram 13 números dos 15 que foram sorteados.

Os números sorteados pela Lotofácil foram:

02 – 03 – 04 – 07 – 08

09 – 10 – 11 – 13 – 17

19 – 21 – 22 – 23 – 25

LEIA TAMBÉM:

Confira vagas de emprego abertas para começar bem a semana

Rodízio de carros tem novo horário a partir desta segunda-feira em SP

Oferta de empregos na área de TI aumenta 20% apenas no primeiro trimestre de 2021, mostra pesquisa

Regras da Lotofácil

O apostador da Lotofácil marca entre 15 e 18 números, dentre os 25 disponíveis, e fatura o prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. É possível escolher números aleatórios selecionando a opção “Surpresinha” ou concorrer com a mesma aposta por mais concursos com a “Teimosinha”.

As apostas podem ser feitas até 19h nas casas lotéricas de todo país. A aposta simples, com 15 números, custa R$ 2,50.

Com prêmio pago a um apostador no sábado, Quina retoma prêmio básico

Um apostador de Paraúna, em Goias, foi o ganhador do prêmio de R$ 786.141,33 sorteado pela Quina no último sábado, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Outras 40 apostas acertaram a quadra e cada uma delas ganhou R$ 10.669,06; foram pagos ainda R$ 177,62 para 3.613 apostas que fizeram o terno.

Os números sorteados para a Quina de sábado foram 02, 21, 34, 52, 72.

Nesta segunda-feira (10) a Quina vai pagar um prêmio de R$ 700 mil para o apostador que acertar as cinco dezenas sorteadas.

Regras da Quina

Para concorrer na Quina, o apostador deve preencher o volante com 5 números entre os 80 possíveis. O prêmio principal é pago para quem acertar as 5 dezenas sorteadas, mas ganha também quem acertar 4, 3 e 2 dezenas.

O jogador pode ainda optar por aumentar o número de dezenas no preenchimento do volante, até 15, mas o preço da aposta sobe para R$ 6.006,00.

Nesta loteria, também tem as opções da Surpresinha e da Teimosinha. Na Surpresinha, o sistema da Caixa escolhe de forma aleatória os números para preenchimento do seu volante.

Na Surpresinha, o apostador opta por concorrer com o mesmo jogo em 3, 6, 12, 18 ou 24 sorteios consecutivos.

Super Sete desta segunda-feira paga R$ 500 mil

Metro World News

A Super Sete vai sortear a partir das 15h desta segunda-feira um prêmio de R$ 500 mil, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

O último sorteio da loteria foi realizado na sexta-feira passada e ninguém levou o prêmio principal, mas quatro apostadores acertaram seis dezenas e cada um ganhou R$ 7.840,74.

Outros trinta e três apostadores acertaram a quina e cada uma delas levou para casa R$ 1.357,70.

REGRAS DA SUPER SETE

O volante da Super Sete é formado por 7 colunas de 10 números e o apostador deve escolher um número por coluna. O prêmio principal só é pago para quem acertar as sete colunas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

A aposta simples, com 7 números, custa R$ 2,50. É possível ainda aumentar as chances de ganhar escolhendo apostar com mais números no cartão. O apostador pode escolher até 3 números para cada uma das 7 coluna, mas o preço da aposta salta para R$ 5.467,50.