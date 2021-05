Segunda-feira é dia de começar a correr atrás dos sonhos. Para quem deseja uma nova oportunidade no mercado de trabalho, separamos algumas vagas de emprego disponíveis. Confira abaixo:

Invillia

A Invillia, multinacional brasileira que apoia empresas que revolucionam seus mercados na missão de inovação, está com mais de 20 vagas abertas para profissionais atuarem em home office.



Os cargos vão desde Líder de Entrega (Delivery Leader), Analistas de Testes, pessoa engenheira de DevOps, pessoa desenvolvedora Android, iOS, e Java, nodeJS, PHP, React Native, até Designer UX/UI.



Para se inscrever, é preciso acessar o site.

NZN

A NZN, players para soluções de publicidade e comunicação online, está com vagas abertas para Desenvolvedor Front End, Product Designer PL, UI / UX Designer PL, Analista de Gente & Gestão SR, Analista de Marketing Digital (performance) e Assistente de Conteúdo para Marcas.

O escritório da empresa fica no Paraná, porém todas as vagas são para trabalho remoto.



Os candidatos devem se inscrever por este link.

KingHost

A KingHost, empresa de soluções digitais, está buscando profissionais para trabalho remoto. Confira as vagas: Coordenação Financeira e Contábil, Analista de Marketing (Branding e Social Midia), Analista de Compras SR, Analista de Infraestrutura de Hosting – Windows, Analista de Infraestrutura de Hosting – Emails e Coordenação de Marketing JR.



Os interessados devem enviar currículo para o e-mail [email protected].

Divibank

A Divibank, fintech cujo como objetivo é providenciar capital para PMEs e startups, abriu 15 vagas de emprego. A empresa está em busca de dois executivos de vendas sênior, três pessoas pleno/sênior para o time de marketing, quatro engenheiros de software de todos os níveis (jr./pleno/sênior), um especialista sênior de crédito e dados e cinco pessoas para o time de finanças e operações (Finance & Biz Ops).



Se interessou? Mande seu currículo para o e-mail [email protected].

E por falar em currículo…

Pixabay

Na busca por uma oportunidade de recolocação ou mesmo pelo primeiro emprego, o ponto de partida é contar com bom currículo. Veja abaixo a estrutura ideal para chamar atenção dos recrutadores:

Dados Pessoais: nome completo, idade e estado civil devem aparecer logo no início do documento. É fundamental incluir também telefone e e-mail para que a empresa possa contatá-lo facilmente.

Objetivo: seu objetivo profissional deve ser descrito em apenas uma linha, abordando somente o cargo e a área de interesse. Evite indicar mais de uma área em um mesmo currículo.

Formação acadêmica: coloque o nome da instituição de ensino, nome do curso, data de início e término que frequentou, apresentando-os por ordem de importância (pós-graduação, graduação etc.). Cursos técnicos só devem ser citados se tiverem relação com a área pretendida ou se você não possuir curso de graduação.

Experiência profissional: mencione nome da empresa, cargo, período de atuação e suas atribuições de forma sucinta. Mas esteja atento para a descrição das atividades desenvolvidas, pois é através deste item que o selecionador conhecerá o seu potencial. Coloque-as, se possível, em forma de itens para facilitar a avaliação.

Idiomas: cite apenas o idioma e o nível de conhecimento que possui. Se você estiver estudando algum, deixe isso claro no currículo. Lembre-se que se for necessário para o cargo, você será testado e deverá comprovar o nível declarado.

Informática: coloque o nível real de seu conhecimento técnico das ferramentas de informática e internet. Seja sincero, pois quando as vagas necessitam de algum programa específico, testes podem ser aplicados.

Cursos: cite apenas os cursos relacionados à área de interesse. Coloque o tema e o nome das instituições onde foram realizados.