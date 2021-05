O setor de TI (tecnologia da informação) está com tudo. Novas vagas não param de surgir, movimento que vai na contramão do que se observa em outras áreas, ainda mais depois da pandemia. Uma pesquisa divulgada pelo site de currículos BNE (Banco Nacional de Empregos) revelou que no primeiro trimestre deste ano a alta foi de quase de 20% em relação ao mesmo período de 2020. Foram 3.958 vagas somadas nos três primeiros meses do ano passado contra 4.735 oportunidades neste.

O cenário vem em uma crescente. Na comparação de janeiro a setembro de 2020 com o mesmo período de 2019, a ampliação de oportunidades foi de nada menos que 63%.

De acordo com o BNE, os 15 cargos mais ofertados dentro da área de TI são os seguintes: desenvolvedor JAVA, técnico de informática, analista de sistemas, analista de suporte, desenvolvedor frontend, analista de testes, desenvolvedor .NET, consultor SAP, desenvolvedor PHP, analista de infraestrutura, desenvolvedor C#, analista de projetos, gerente de projetos, desenvolvedor mobile e programador PHP. Os níveis hierárquicos variam de acordo com a complexidades das demandas, mas há ofertas para posições júnior, pleno, sênior e gerenciais.

Para José Tortato, gerente de negócios do BNE, o mercado de TI deve continuar aquecido, mesmo depois que a pandemia passar. “A covid-19 acelerou a transformação digital e gerou mais contratações e valorização das vagas no setor de tecnologia. A tendência é que o consumidor continue adaptado ao e-commerce, já que o hábito foi criado. Isso consequentemente também estimula as vagas da área de logística”, afirma.

Não tem segredo. Quem deseja ocupar um desses espaços precisa se atualizar ou se qualificar nas áreas de interesse. “Existem muitos cursos on-line, até mesmo gratuitos, em que os candidatos possam buscar essas qualificações e voltar ao mercado de trabalho. Além disso, é preciso deixar os currículos atualizados e cadastrados em plataformas online de busca de empregos”, lembra Tortato.

Mais áreas em expansão

Ao lado de TI, os setores de saúde, logística e construção também apresentaram aumento da oferta de vagas no primeiro trimestre. As vagas na área da saúde cresceram 17%, enquanto as de logística aumentaram 31% e de construção civil, 47%.

Confira 10 cargos em destaque de cada um dos setores: