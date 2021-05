A Caixa Econômica Federal pode pagar R$ 20 milhões ao felizardo que adivinhar as seis dezenas sorteadas do concurso 2370 da Mega-Sena na noite deste sábado (dia 8).

Na última quinta-feira (dia 6), ninguém acertou a faixa principal da loteria mais famosa do Brasil e, por isso, o prêmio acumulou para hoje.

Na ocasião, o valor a ser angariado girava em torno de R$ 2 milhões. A enorme diferença dos dois prêmios – o de quinta-feira e o de hoje – pode ser explicada. Para este sábado, havia um resquício de premiação acumulada para o próximo sorteio final 0, de R$ 16.520.136,74. Esse valor foi somado ao prêmio principal acumulado.

Nesta semana são três sorteios da Mega-Sena: o de hoje, o de quinta e o terça passadas. Isso por conta da Semana do Dia das Mães.

Ainda falando do último do concurso, 47 pessoas marcaram cinco dezenas e receberam R$ 30.966,61 cada.

Outras 3.447 apostas fizeram quatro pontos e receberam prêmio individuais de R$ 603,18.

Os números sorteados foram: 04 – 09 – 17 – 19 – 37 – 60.

Ainda dá tempo de apostar

A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 4,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas do país.

Também é possível jogar pelo computador, tablet ou smartphone. Para isso é preciso ter mais de 18 anos e preencher o cadastro na plataforma de Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

Na loteria com os maiores prêmios do País, o apostador escolhe de 6 a 15 dezenas entre 60 números. Vence aquele (ou aqueles) que acertarem os seis números sorteados. Prêmios menores são distribuídos a quem acertar 5 ou 4 números.

Veja os preços das apostas:

Seis número – R$ 4,50

Sete – R$ 31,50

Oito – R$ 126

Nove – R$ 378

Dez – R$ 945

Onze – R$ 2.079

Doze – R$ 4.158

Treze – R$ 7.722

Quatorze – R$ 13.513,50

Quinze – R$ 22.522,50

Se não quiser escolher, é oferecida a opção “Surpresinha”, com números aleatórios. Com a “Teimosinha”, é possível concorrer com a mesma aposta em mais de um concurso consecutivo.

Horário do sorteio

A Caixa Econômica Federal inicia os sorteios da noite sempre às 20h, no Terminal Rodoviário do Tietê, na Zona Norte de São Paulo.

O Metro World News acompanha o sorteio ao vivo e divulga um link com os números de todas as loterias imediatamente.