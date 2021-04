Em função do feriado de 1º de maio, dia do Trabalhador, o sorteio do prêmio milionária da Mega-Sena será realizado nesta sexta-feira, a partir das 20h, em São Paulo.

Quem ousar desafiar a sorte pode levar para casa um caminhão de dinheiro. Na verdade, 62 caminhões avaliados em R$ 548 mil cada é o número que o prêmio total de R$ 34 milhões permitiria ao ganhador comprar, se ele quisesse.

No sorteio de quarta-feira, não houve acertadores e o prêmio acumulou, mas 76 apostas quase fizeram novos milionários. Elas acertaram a quina e ganharam R$ 37.685,71 cada.

Outras 4.869 apostas acertaram somente a quadra e cada uma delas ganhou R$ 840,33.

As apostas podem ser feitas até 19h nas casas lotéricas ou pelo canal eletrônico Loterias Caixa, desde que o apostador seja maior de 18 anos.

Clique e veja os números sorteados para a Mega-Sena na quarta-feira.

Super Sete sorteia R$ 7,7 milhões

A Super Sete também sorteia um prêmio que não é de se jogar fora nesta sexta-feira, de acordo com os cálculos da Caixa Econômica Federal.

São R$ 7,7 milhões que serão pagos a quem acertar as 7 dezenas que serão sorteadas a partir das 15h, no Espaço Loterias da Caixa , em São Paulo.

O último sorteio da Super Sete foi realizado na quarta-feira e o prêmio acumulou, mas sete apostadores acertaram seis dezenas, ganhando R$ 12.589,88 cada.

Mais 174 apostadores foram premiados com R$ 723,55 por acertarem 5 dezenas.

Os números sorteados na sexta-feira foram: 3 – 8 – 6 – 3 – 1 – 5 – 5

REGRAS DA SUPER SETE:

O volante da Super Sete é formado por 7 colunas de 10 números e o apostador deve escolher um número por coluna. O prêmio principal é pago para quem acertar as sete colunas.

A aposta simples custa R$ 2,50. É possível aumentar as chances e escolher até 3 números para cada coluna, mas o preço da aposta salta para R$ 5.467,50.

QUE HORAS É O CONCURSO?

A Super Sete é sorteada a partir das 15h no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

O Metro World News divulga o resultado das loterias em tempo real.

Como funcionam os sorteios da Caixa

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas às segunda, quartas e sextas-feiras.

Os procedimentos são vistoriados por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há plateia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.