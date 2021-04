Após o governo anunciar o relaxamento das medidas restritivas na Capital, o Poupatempo retoma a partir deste sábado o atendimento presencial em todo o estado.

Fechado desde o início da Fase Vermelha, decretada no mês de março, o atendimento volta com cuidados redobrados com protocolos sanitários, com limitação do atendimento e necessidade de agendamento prévio de dia e hora.

A abertura do agendamento online será feita nesta sexta-feira, dia 23, pelo portal www.poupatempo.sp.gov.br ou pelo aplicativo Poupatempo Digital.

LEIA TAMBÉM:

Vídeo: banhistas levam susto quando avião faz arriscado pouso de emergência na praia

Cão herói leva quatro facadas para defender dona do marido violento

Submarino da Indonésia com 53 pessoas a bordo desaparece em Bali

O atendimento pela plataforma digital continua funcionando com mãos de 130 opções de serviços, entre eles segunda via de CNH, licenciamento e transferência de veículos, atestado de antecedentes criminais e carteira de vacinação contra covid-19, entre outros.

Segundo dados da Prodesp, empresa de tecnologia do governo de São Paulo responsável pela administração do Poupatempo, desde o início da Fase Vermelha, em março, o Poupatempo realizou 150 mil atendimentos pelas canais digitais.