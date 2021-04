Um submarino da Indonésia com 53 pessoas a bordo desapareceu em Bali nesta quarta-feira (21), de acordo com informações do site Meganoticias.

“O submarino ‘KRI Nanggala 402’ não restabeleceu contato com sua base, por volta das 3h (hora lcoal)” disse o primeiro almirante Julius Widjojono, porta-voz da Marinha.

A marinha “está atualmente realizando tarefas de busca … Conhecemos a área, mas é bastante profunda”, acrescentou.

Como revelado pelo portal, as autoridades pediram a Cingapura e à Austrália ajuda com essas tarefas, de acordo com a fonte.

Posteriormente, o Ministério da Defesa anunciou que foi detectado um derramamento de óleo nas águas onde se perdeu o contato e que os militares estão fazendo um esforço para encontrar o navio.

O que se sabe sobre o submarino?

Ainda de acordo com as informações, o submarino, armado na Alemanha, deveria participar de manobras que incluíam o lançamento de torpedos.

“KRI Nanggala 402” foi lançado em 1978, de acordo com um site do governo, e modificações posteriores foram feitas para modernizá-lo.

Texto com informações do site Meganoticias

