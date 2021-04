‘Fofinho’, um vira-lata de pequeno porte, virou herói na região de Coração de Jesus, em Minas Gerais, embora o título quase tenha custado sua vida.

No momento em que sua dona e os netos dela eram ameaçados de morte pelo marido violento que estava armado com uma faca, Fofinho entrou na frente e enfrentou o agressor, afugentando-o.

O homem fugiu do local e só foi localizado pela policia 18 horas depois, nesta terça-feira (20).

Fofinho levou quatro facadas durante a luta e ficou gravemente ferido e precisava de atendimento urgente, mas a cidade tem um único veterinário, que não estava atendendo.

Com a ajuda de moradores, ele foi levado para Montes Claros, cidade que fica a 72 quilômetros do local, onde o veterinário Caio Santos Rabelo se prontificou a atendê-lo.

O veterinário disse que Fofinho teria morrido se o socorro demorasse mais. Ele deu entrada com duas perfurações graves, uma no tórax e outra no abdome e lesões múltiplas feitas com objeto cortante e, após cirurgia, permanece internado na clínica, onde ainda deve passar por mais exames.

De acordo com os policiais que atenderam o caso, o cachorro foi um verdadeiro herói e evitou que uma tragédia maior acontecesse. “Não sabemos o desfecho que essa situação poderia ter”, conta o policial militar cabo Valmintas Souza.