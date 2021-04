O Dafiti Group anunciou a abertura de mais de 160 vagas de emprego. A maioria das oportunidades disponibilizadas pelo e-commerce são voltadas à área de tecnologia.

Entre os cargos estão os de gestores de produtos digitais, engenheiros, desenvolvedores, SREs e profissionais de UX. Áreas Comercial, Marketing, Facilities, RH e Financeira também buscam talentos.

A companhia, com sede em São Paulo, adota o modelo remoto flexível para os times administrativos, possibilitando que candidatos que residam em qualquer região participem do processo seletivo.

Além de salário compatível com o mercado, o grupo oferece descontos em produtos, participação nos resultados, vale alimentação/refeição, auxílio mobilidade, ajuda de custo para despesas com home office e seguro de vida.

Para conferir mais detalhes sobre cada vaga e realizar a inscrição, clique aqui.

Mais vagas de emprego

A Neoway, especializada em Big Data Analytics e Inteligência Artificial, está com mais de 20 vagas abertas para desenvolvedores de sistemas, cientistas de dados, representantes comerciais, engenheiros, analistas de business intelligence (BI), marketing, costumer success (CS) e designer de produtos (UX / UI).

A empresa informa trabalhar com o modelo “Anywhere Office”, permitindo o trabalho remoto independentemente do local em que o candidato resida.



Um dos diferenciais da empresa é seu foco no funcionário por meio de programas específicos. Há o People Care, voltado para a saúde física e mental; People Office, com melhores condições para o home office; People Involvement, focada no vínculo entre times e fluidez de comunicação; e People Performance, direcionado para o desenvolvimento de criatividade e organização do tempo.

Os interessados podem acessar página de Carreiras da empresa e fazer suas inscrições.

Já a startup especializada em Growth Intelligence Cortex está contratando profissionais para a área de vendas. São mais de 50 vagas para trabalhar remota ou presencialmente nos escritórios localizados em São Paulo e Rio de Janeiro.

A empresa pede que os candidatos tenham experiência em vendas de produtos SaaS e conhecimento de negócios e técnicas de vendas.

Há ainda vagas em tecnologia, como Business Intelligence, Engenharia e Análise de Dados, Desenvolvimento de Produto e Software e UX/UI Design.

A Cortex oferece benefícios como licença maternidade, paternidade e adotante estendida, além de ajuda de custo para pagamento das contas de luz, internet e auxílio home office.

Se interessou? Acesse a página de Carreiras da empresa e saiba mais.

Por sua vez, a ClearSale, empresa especializada em soluções antifraudes, está com mais de 500 vagas abertas.

Os postos são para áreas como Tecnologia com Desenvolvimento de Software, UX, QA e Suporte Técnico, Analytic com Analistas de Modelagem, Engenheiro e Cientistas de Dados e Negócios com Customer Success.

A empresa procura talentos com experiência e formação superior completa ou cursando. Os salários podem chegar a R$ 10 mil.

Há vagas ainda para o time comercial, mais especificamente para as áreas de Vendas, Pós-Vendas, Marketing, Planejamento Comercial e Soluções. Também é preciso formação superior completa ou cursando. Os salários chegam a R$ 12 mil.

A empresa oferece oportunidades em vagas em nível operacional para quem conta apenas com ensino médio. Os cargos são de operador de autenticação, analista de processos, supervisão de operação e gestão de processos. Os salários podem alcançar R$ 9 mil.

Todas as vagas são home office e quem se interessar deve acessar a página de Carreiras da empresa.