A Scania abriu vagas para estudantes interessados em participar de seu Programa de Estágio 2021.

Podem se candidatar alunos de nível técnico e superior, que estejam cursando a partir do primeiro semestre. os cursos desejados são administração, economia, contábeis, engenharias, direito, marketing, publicidade e propaganda, comércio exterior, secretariado, sistemas de informação, análise de sistemas, comunicação, relações públicas, psicologia, jornalismo, rádio TV e internet, arquitetura, gastronomia, técnico mecânica/mecatrônica, técnico logística, técnico cozinha e nutrição.

As vagas são para atuar em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, com carga horária de 4 a 6 horas diárias.

A bolsa-auxílio vai de R$ 1.550 a R$ 1.650. Entre os benefícios estão fretado e auxílio-transporte, programa de desenvolvimento, recesso remunerado, restaurante no local, seguro de vida, ambulatório médico, assistência médica e odontológica, Clube Scania, desconto na compra de veículos VW e estacionamento.

O prazo de inscrições vai até 30 de abril pelo site.

Mais vagas

O Grupo Soulan está com cerca de 1.500 vagas de empregos abertas. Mais de 200 delas são para atuar no modelo home office.

As posições são para as áreas de saúde e farmácia, comercial, financeira/contábil, logística, engenharia, marketing e recursos humanos, entre outras.

Mais informações sobre cada posição podem ser obtidas aqui. No mesmo link é possível realizar a inscrição.

A HST também está com posições abertas. São mais de 20 vagas para diversas áreas de atuação, como gestão, desenvolvimento e vendas.

Profissionais de todas as regiões do Brasil e exterior podem se candidatar, uma vez que a empresa está trabalhando com mão de obra remota por conta da pandemia do novo coronavírus.

A maioria das vagas são para os times de engenharia, com foco em desenvolvimento (front-end, back-end, mobile), dados, devops e teste. A empresa também procura profissionais para as áreas de operações, monitoramento e compliance.

Os interessados podem se inscrever pelo site.

A Royal DSM, por sua vez, abriu 20 vagas dentro de seu Programa de Estágio. As vagas são em áreas como Inovação e Aplicação, Qualidade, Operação, Manutenção, Assuntos Regulatórios, Recursos Humanos, Processos, Supply Chain, Logística e uma área específica da DSM chamada SHE, focada em segurança, saúde e meio ambiente.

O programa é aberto à candidatura de estudantes que tenham previsão de se formar a partir de julho de 2023. A empresa pede que o candidato possua conhecimento intermediário em pacote Office e inglês para algumas vagas específicas. O domínio do espanhol pode ser considerado um diferencial.

Os selecionados terão como benefícios auxílio transporte ou fretado, vale-refeição ou refeitório no local, vale alimentação, assistência médica e odontológica, seguro de vida, birthday off, Gympass, plataforma de descontos Allya e plataforma de idiomas para aprendizado e/ou aperfeiçoamento.

As inscrições vão até o dia 12 de maio pelo link.

Currículo: o primeiro passo

Reprodução

Para conquistar a tão sonhada vaga, seja como estagiário ou efetivo, o primeiro passo é elaborar um currículo bem organizado e atrativo. A ideia é chamar a atenção dos recrutadores para garantir uma primeira entrevista.

A seguir, confira que informações colocar no currículo para torná-lo um belo cartão de visitas:

Dados Pessoais: nome completo, idade e estado civil devem aparecer logo no início do documento. É fundamental incluir também telefone e e-mail para que a empresa possa contatá-lo facilmente.

Objetivo: seu objetivo profissional deve ser descrito em apenas uma linha, abordando somente o cargo e a área de interesse. Evite indicar mais de uma área em um mesmo currículo.

Formação acadêmica: coloque o nome da instituição de ensino, nome do curso, data de início e término que frequentou, apresentando-os por ordem de importância (pós-graduação, graduação etc.). Cursos técnicos só devem ser citados se tiverem relação com a área pretendida ou se você não possuir curso de graduação.

Experiência profissional: mencione nome da empresa, cargo, período de atuação e suas atribuições de forma sucinta. Mas esteja atento para a descrição das atividades desenvolvidas, pois é através deste item que o selecionador conhecerá o seu potencial. Coloque-as, se possível, em forma de itens para facilitar a avaliação.

Idiomas: cite apenas o idioma e o nível de conhecimento que possui. Se você estiver estudando algum, deixe isso claro no currículo. Lembre-se que se for necessário para o cargo, você será testado e deverá comprovar o nível declarado.

Informática: coloque o nível real de seu conhecimento técnico das ferramentas de informática e internet. Seja sincero, pois quando as vagas necessitam de algum programa específico, testes podem ser aplicados.

Cursos: cite apenas os cursos relacionados à área de interesse. Coloque o tema e o nome das instituições onde foram realizados.