O Ministério da Saúde informou nesta terça-feira (dia 13), que 1,5 milhão de brasileiros perderam o prazo para receber a segunda doce da vacina contra a Covid-19.

Segundo a coordenadora do PNI (Programa Nacional de Imunização), Francieli Fontana, os dados são de um levantamento realizado na noite de segunda-feira (dia 12).

Leia também:

Startup abre 25 vagas de emprego; confira as oportunidades

Recomenda-se que quem perdeu o prazo procure os postos de imunização para finalizar o ciclo da vacina.

Até agora, dois tipo de vacina estão sendo aplicadas no Brasil: a Coronavac (Butantan) e Oxford/AstraZeneca (Fiocruz). O intervalo entre a primeira e segunda dose da primeira é de até 28 dias. Já para a segunda, este mesmo período é de 84 dias.

Vacinação em São Paulo

A vacinação de idosos na faixa de 67 anos contra a Covid-19 começou ontem no Estado São Paulo. A previsão é vacinar 350 mil pessoas.

A faixa de 65 e 66 anos deve ser vacinada a partir do próximo dia 21 de abril, de acordo com o calendário do governo do estado. Essa faixa é composta por 760 mil idosos.

No último sábado (dia 10), São Paulo iniciou também a vacinação de professores e profissionais da educação com mais de 47 anos das redes estadual, municipal, particular e federal de ensino.

Confira os locais disponíveis para vacinação na cidade de São Paulo:

AMA/UBS Integradas

Das 7h às 19h

Veja aqui a lista com os endereços dessas unidades.

Postos Drive-thru

Das 8h às 17h

ARENA CORINTHIANS

Av. Miguel Ignácio, 2.492 Curi, Portão E4

IGREJA BOAS NOVAS

Rua Marechal Mallet, 535, Vila Prudente

AUTÓDROMO DE INTERLAGOS

Rua Jacinto Júlio, altura do nº 589 – Portão 9, entrada KRF

CLUBE HEBRAICA

Rua Ibiapinopolis, 781- na parte superior do Clube

MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA

Rua Tagipuru, 500 (referência Portão 2)

ESTÁDIO DO MORUMBI (atividade suspensa neste sábado)

Av. Giovanni Gronchi, 1.920 – Portão 15

COMPLEXO ESPORTIVO DO IBIRAPUERA

Rua Marechal Estenio Albuquerque Lima, 413

PARQUE VILLA-LOBOS

Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 1.025- Portão 3 – Alto de Pinheiros

CLUBE ATLÉTICO MONTE LÍBANO

Rua do Gama, 261 – Jardim Luzitania

SHOPPING ARICANDUVA

Av. Aricanduva, 5.555, Estacionamento Auto Shopping Acesso pelo Portão P4

CENTRO DE EXPOSIÇÕES DO ANHEMBI

Rua Olavo Fontoura, portão 38

CLUB ATHLETICO PAULISTANO

Rua Honduras, 1.400 – Jardim América

SHOPPING ANÁLIA FRANCO

Av. Regente Feijó, 1.739 – Tatuapé, São Paulo

HOSPITAL DO ALVARENGA

Av. Nazaré, 1.361 – Ipiranga –

SHOPPING INTERLAGOS

Av. Interlagos, 2.255 – Estacionamento Subsolo, portão5 – Interlagos

SUBPREFEITURA DE M’BOI MIRIM

Av. Guarapiranga, 1.695 – Pq Alves de Lima

SUBPREFEITURA DE ITAIM PAULISTA

Av. Marechal Tito, 3.012 – Itaim Paulista

MAIS SHOPPING

Rua Padre José Maria, S/N – Estacionamento G 2 Mais Shopping

SUBPREFEITURA DA PENHA

Rua Mandu, 451 – Penha

SHOPPING CAMPO LIMPO

Estrada do Campo Limpo, 459, Vila Prel