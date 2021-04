A InEvent, startup de inteligência em tecnologia para eventos híbridos corporativos, está com 25 vagas de emprego abertas para diversas áreas de atuação.

Parte dos novos postos será no modelo home office. Contudo, há cargos que pedem que os candidatos sejam moradores dos Estados Unidos, países da América Latina ou de São Paulo, pois há chances de os cargos se tornarem presenciais após a pandemia do novo coronavírus.

Entre as vagas remotas, a InEvent disponibiliza cargos como os de Analista, Especialista, Líder de Equipe na área de Sucesso do Cliente, profissionais de Branding, Assistente Financeiro, Especialista em Vendas Internas Globais, Analista de Marketing, Executivo de Contas, Especialista em Operações de Vendas, Produtor de Vídeos Sênior, Analista de Social Media e Diretor de Produto.

Já quanto as posições semi-remotas, há vagas para Especialista em Sucesso do Cliente, Designer, Especialista em Relações Públicas, Desenvolvedor de Front End, Especialista em SEO, Produtor de Vídeo Sênior e UX Designer.

Os interessados podem participar da seleção acessando a página de Carreiras da empresa.

Mais vagas

IOUU

Fintech que propõe alternativas financeiras para empresas que necessitam de crédito, a IOUU tem quatro vagas abertas. Três das posições são para estágio no setor administrativo e uma vaga para Analista Jr. de Operações.

Os novos colaboradores trabalharão em regime híbrido. Após o período de isolamento, o local de trabalho será no escritório da empresa, em Sorocaba, no interior de São Paulo.

Os interessados devem se cadastrar no LinkedIn da IOUU

Leoa

A Leoa, plataforma gratuita para assistência na declaração do Imposto de Renda, está com vagas abertas para Estagiário em Contabilidade, Contador, Analista de Suporte, Senior Customer Success, Senior Back-end Developer, Senior Front-end Developer, Gerente de Marketing e Redator Sênior.

Os interessados podem obter mais detalhes sobre cada posição e participar do processo seletivo acessando a página de Carreiras da empresa.

Cobre Fácil

A Cobre Fácil, plataforma de gestão de cobranças e pagamentos recorrentes, está com vagas abertas para Desenvolvedor PHP.

A empresa busca candidatos com experiência em orientação a objetos, bancos de dados relacionais (MySQL), controle de versão (GIT), Composer e utilização de Frameworks PHP.

Para se candidatar, o interessado deve enviar currículo para este e-mail.

Você preenche uma vaga em startup?

Um levantamento realizado pela Abstartups (Associação Brasileira de Startups) revelou que o País conta atualmente com 13.400 startups. São Paulo é o polo que mais concentra esse modelo de negócio.

Em 2015 foram contabilizadas 1.320 startups. No ano passado, o número já havia saltado para 3.934.

Apesar da oferta crescente de vagas, nem todos têm o perfil exigido para trabalhar em empresas que estão longe do tradicional. Por isso, antes de disparar o currículo é preciso se conhecer como pessoa e profissional.

Uma característica comum entre os colaboradores de startups é a motivação em relação ao projeto, uma vez que é comum existir um ambiente de incertezas e muita validação. Por isso, é preciso que o funcionário esteja engajado com as entregas e alinhado com a cultura do time.

Além disso, algumas soft skills são fundamentais, como comunicação eficaz, pensamento criativo, resiliência, empatia e ética. Um espírito empreendedor também ajuda muito.

Por fim, é importante lembrar que starups costumam adotar gestões horizontais, especialmente pelo baixo número de colaboradores no time. Neste contexto, a autogesstão é fundamental.