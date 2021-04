A Lotofácil premiou um apostador de Guarapuava, no Paraná, no sorteio do último sábado, com o valor de R$ 931.682,43.

Duzentos e oitenta e quatro pessoas fizeram 14 pontos e cada uma ganhou R$ 982,65. A Lotofácil pagou ainda R$ 25 para 9.762 pessoas que acertaram 13 pontos.

Os números sorteados para a Lotofácil de sábado foram:

02 – 03 – 05 – 07 – 10

12 – 13 – 14 – 18 – 20

21 – 22 – 23 – 24 – 25

Para o sorteio desta segunda-feira, a loteria tem um prêmio estimado em R$ 1,5 milhão, de acordo com cálculos da Caixa Econômica Federal.

REGRAS DA LOTOFÁCIL

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 2,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas do país.

Também é possível jogar pelo computador, tablet ou smartphone. Para isso é preciso ter mais de 18 anos e preencher o cadastro na plataforma de Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

Na loteria mais fácil de ganhar do Brasil, como diz o próprio nome, o apostador escolhe entre 15 e 20 números no volante, entre os 25 disponíveis.

O prêmio principal é pago para quem acertar 15 números, mas os acertadores de 11, 12, 13 e 14 números também são premiados. A Lotofácil tem sorteios diários de segunda-feira a sábado

Veja os preços das apostas:

quinze números – R$ 2,50

dezesseis números – R$ 40

dezessete números – R$ 340

dezoito números – R$ 2.040

dezenove números – R$ 9.690

vinte números – R$ 38.760

Se não quiser escolher, a Caixa oferece a opção “Surpresinha”, com números aleatórios. Com a “Teimosinha”, é possível concorrer com a mesma aposta em mais de um concurso consecutivo.

QUE HORAS SAI O RESULTADO

A dúvida de muitos apostadores é sempre em relação ao horário de divulgação das dezenas sorteadas. A única informação divulgada pela Caixa Econômica Federal é em relação ao horário do início dos sorteios, sempre feitos às 20h no Terminal Rodoviário do Tietê, zona norte de São Paulo.

E como ficar sabendo o mais rápido possível? O Metro World News acompanha o sorteio ao vivo e divulga um link com as dezenas sorteadas nesta página assim que o resultado é confirmado.

Por isso, acompanhe e atualize esta página para saber o resultado e boa sorte!

Quina paga R$ 7 milhões

A Quina desta segunda-feira tem um prêmio acumulado no valor de R$ 7 milhões e será pago para quem acertar as cinco dezenas da sorte.

O último sorteio da Quina foi no sábado, mas ninguém levou a bolada principal.

Cinquenta e oito apostas acertaram a quadra e cada um ganhou R$ 11.087,74. A Quina pagou ainda R$ 151,71 para 6.374 pessoas.

Os números sorteados para a Quina no sábado foram 09, 26, 28, 32, 41.

Super Sete está acumulada em R$ 5,6 milhões

Sem ganhadores no sorteio de sexta-feira, a Super Sete acumulou e deve pagar nesta segunda um prêmio de R$ 5,6 milhões para quem acertar as sete dezenas mágicas da loteria da Caixa.

Para quem ainda não sabe, o sorteio da Super Sete é realizado a partir das 15h, no Espaço Loterias da Caixa, em São Paulo. As apostas podem ser feitas até momentos antes do sorteio e o volante simples, com 7 números, custa R$ 2,50.

Embora ninguém tenha levado a bolada principal na sexta, dois apostadores fizeram seis pontos e cada um ganhou R$ 34.506,79.

Também foram pagos R$ 1.026,98 para noventa e seis apostadores que acertaram somente 5 números.

Nesta loteria, quem acerta quatro números também leva prêmio para casa e 1.631 pessoas ganharam prêmios individuais de R$ 60,44.

Os números sorteados na última sexta-feira foram 4, 9, 5, 8, 4, 4, 7.