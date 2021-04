Uma nova frente fria avança pelo litoral da região sudeste, trazendo mais vento frio e chuva nesta segunda-feira, de acordo com a Climatempo.

O dia deve amanhecer com mais nuvens e com temperaturas amenas. A previsão é de pancadas de chuvas à tarde e à noite.

A temperatura continua amena na Capital. A máxima prevista para esta segunda-feira é de 27ºC e a mínima, 18ºC.

LEIA TAMBÉM:

Acumulada, Mega-Sena vai pagar R$ 14 milhões na quarta-feira

Cursos de inclusão digital a pessoas com deficiência em SP têm inscrições abertas

Mas a frente deve derrubar mais a temperatura nos próximos dias, com máximas previstas em 23ºC e 24ºC na terça e quarta-feira e previsão de chuvas em todos os dias.

Apesar de avançar para fase vermelha, rodízio municipal continua em SP

Eduardo Carmim/Folhapress

Mesmo com avanço da fase emergencial para a fase vermelha do Plano São Paulo, anunciada na semana passada, a Capital continua com o rodízio municipal de veículos entre 22h e 5h, de acordo com a Prefeitura Municipal.

Em nota, a prefeitura explicou que o rodízio foi mantido por que o governo de São Paulo manteve o toque de recolher no mesmo horário em todo o estado.

Com isso, continua suspenso o rodízio municipal tradicional de veículos das 7h às 10h e das 17h às 20h na Capital.

Nos horários previstos no rodízio, os veículos ficam impedidos de rodar na região conhecida como Centro Expandido, delimitada pelas vias que compõem o Mini Anel Viário, que são as marginais Tietê e Pinheiros, avenidas dos Bandeirantes e Afonso D’Escragnolle Taunay, Complexo Viário Maria Maluf, avenidas Tancredo Neves e Juntas Provisórias, Viaduto Grande São Paulo e avenidas Professor Luís Inácio de Anhaia Melo e Salim Farah Maluf.

Veja as placas do rodízio municipal de SP

1 e 2 – das 20h de segunda-feira às 5h de terça

3 e 4 – das 20h de terça-feira às 5h de quarta

5 e 6 – das 20h de quarta-feira às 5h de quinta

7 e 8 – das 20h de quinta-feira às 5h de sexta

9 e 0 – das 20h de sexta-feira às 5h de sábado

A multa para quem for pego burlando os horários de trânsito do rodízio municipal, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, é de R$ 130,16 e maios quatro pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

OUTRAS RESTRIÇÕES

As demais restrições de circulação na cidade, a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF), continuam operando normalmente na Capital.

Não sofrem qualquer alteração as regras para caminhões. Eles continuam seguindo as regras do rodízio municipal tradicional, das 7h às 10h e das 17h às 20h, de acordo com o final da placa. Nesses horários, a circulação de caminhões é proibida na área delimitada pelo Mini Anel Viário. A zona azul também opera normalmente em São Paulo.