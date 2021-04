Faz 12 sorteios que nenhum apostador consegue botar as mãos no prêmio da Quina, que vem acumulado e atingiu a quantia de R$ 15 milhões para o sorteio deste sábado, feriado de Páscoa.

Nestas últimas semanas não foram poucos os apostadores que quase se tornaram milionários, faltando apenas um número para não ter que se preocupar mais com dinheiro na vida.

No sorteio desta quinta-feira, os quase milionários foram 188. Eles acertaram a quadra apenas, mas não saíram de mãos vazias. Levaram para casa R$ 4.993,19 cada um.

A Quina pagou também R$ 116,47 para 12.119 pessoas que fizeram o terno.

Os números sorteados para a Quina desta quinta-feira foram:

04 – 19 – 20 – 53 – 69

Nesta sexta-feira, feriado da Sexta-Feira Santa, não haverá sorteio de nenhuma das loterias da Caixa.

Sabe como apostar na Quina?

A aposta mínima na Quina custa R$ 2 e também vai até até as 19h. Assim como no caso da Lotofácil, é possível jogar pelo computador, tablet ou smartphone. É preciso ter mais de 18 anos e preencher o cadastro na plataforma de Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

Para apostar na Quina, o jogador deve escolher entre 5 e 15 números entre os 80 disponíveis no volante. Quem acertar os cinco números ganha o prêmio principal, mas a Quina também premia quem acertar dois, três ou quatro números.

Se não quiser escolher, a Caixa oferece a opção “Surpresinha”, com números aleatórios. Com a “Teimosinha”, é possível concorrer com a mesma aposta em mais de um concurso consecutivo.

Lotofácil vai pagar R$ 1,5 milhão no sorteio deste sábado

Metro World News

Neste sábado (3) , a Caixa retoma o sorteio da Lotofácil, com prêmio estimado de R$ 1,5 milhão, pagos ao apostador que acertar as cinco dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

No sorteio de quinta-feira, dois apostadores, de Guaratuba, no Paraná, e de Videira, em Santa Catarina, dividiram o prêmio do sorteio, e cada um ficou com R$ 435.600,93.

Seiscentos e oitenta e dois apostadores acertaram 14 dezenas e cada um deles ganhou R$ 382,63.

REGRAS DA LOTOFÁCIL

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 2,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas do país. Também é possível jogar pelo computador, tablet ou smartphone. Para isso é preciso ter mais de 18 anos e preencher o cadastro na plataforma de Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

Na loteria mais fácil de ganhar do Brasil, como diz o próprio nome, o apostador escolhe entre 15 e 20 números no volante, entre os 25 disponíveis. O prêmio principal é pago para quem acertar 15 números, mas os acertadores de 11, 12, 13 e 14 números também são premiados. A Lotofácil tem sorteios diários de segunda-feira a sábado

Veja os preços das apostas:

quinze números – R$ 2,50

dezesseis números – R$ 40

dezessete números – R$ 340

dezoito números – R$ 2.040

dezenove números – R$ 9.690

vinte números – R$ 38.760

Se não quiser escolher, a Caixa oferece a opção “Surpresinha”, com números aleatórios. Com a “Teimosinha”, é possível concorrer com a mesma aposta em mais de um concurso consecutivo.

QUE HORAS SAI O RESULTADO DA LOTOFÁCIL?

No entanto, dúvida de muitos apostadores é sempre em relação ao horário de divulgação do sorteio. A única informação divulgada pela Caixa Econômica Federal é em relação ao horário do início dos sorteios, sempre às 20h no Terminal Rodoviário do Tietê, zona norte de São Paulo.

E como ficar sabendo o mais rápido possível? O Metro World News acompanha o sorteio ao vivo e divulga um link nesta página assim que o resultado é confirmado. Por isso, acompanhe e atualize esta página para saber o resultado e boa sorte!