Pelo menos cinco pessoas morreram nesta quinta-feira no estado do Alabama, nos Estados Unidos, quando uma série de tornados praticamente varreu a região, destruindo casas, derrubando postes e árvores e ferindo dezenas de pessoas.

Equipes de resgate vasculham escombros procurando vítimas e sobreviventes. O governador decretou alerta máximo em todo o estado.

“Recebemos vários relatos de danos em diferentes áreas do Condado de Shelby. Isso inclui árvores e linhas de energia ao longo da estrada”, disse o gabinete do xerife do condado de Shelby no Twitter.

Os tornados foram detectados pelo Serviço Meteorológico Nacional que alertou as cidades que estavam no caminho da tempestade.

Moradores de toda a região continuam em alerta máximo à espera de uma segunda onda que deve atravessar novamente a região hoje ou no final de semana.

Veja o vídeo filmado por um morador de uma das cidades atingidas.