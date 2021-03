O Santander Tecnologia e Inovação, do grupo Santander, está com 100 vagas abertas na área de IT Developer para atuar nas regiões de São Carlos e Grande São Paulo.

Para se candidatar não é preciso ter experiência na área. Ter feito algum curso voltado para o campo da tecnologia ou ter conhecimento na linguagem de desenvolvimento, como Java, Angular, Soft Skills, Kotlin ou Swift, além do domínio no Excel, é suficiente.

A empresa informou que vai dar mais visibilidade para pessoas em situação de vulnerabilidade durante o processo. O objetivo é promover igualdade de classe e gênero.

Os salário oferecidos variam entre R$ 3,7 mil e R$ 9,4 mil.

As inscrições para as vagas devem ser feitas de forma online. O processo seletivo vai ocorrer por meio da Taqe, plataforma de recrutamento e seleção digital que usa inteligência de dados, teste de fit cultural e gamificação, para contratação. Os interessados podem se inscrever no site do programa, clicando aqui.

Mais vagas em tecnologia

Qintess

A Qintess, empresa especializada em transformação digital, está com mais de 300 vagas de trabalho abertas. A maioria das oportunidade é para desenvolvedores, especialistas em experiência do usuário, cientistas e engenheiros de dados.

As vagas são para São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte e Curitiba. Por conta da pandemia, inicialmente a contratação será para home office, i que abre o leque de opções para todos os profissionais do País.

A empresa mantém academias de talentos que estão formando jovens de periferias e pessoas da diversidade para que possam encontrar oportunidades de trabalho na área de tecnologia.

A Qintess também realiza a análise de perfis profissionais por meio de solução de Inteligência Artificial. Sendo assim, a companhia afirma ser importante que os candidatos mantenham seus perfis atualizados inclusive em redes como o LinkedIn.

Os interessados podem se inscrever aqui.

Play2Sell

A Play2Sell, plataforma especializada no treinamento de vendedores por meio de games, abriu quatro vagas de trabalho. As oportunidades são São Paulo, mas sob o regime home office.

Duas das vagas são para o time de tecnologia, para o cargo de Desenvolvedor Mobile. Este profissional ficará responsável pelo desenvolvimento do game mobile autoral da Play2Sell. É preciso possuir conhecimento em programação React Native e NodeJS, ser pró-ativo e formação superior em tecnologia da informação ou áreas correlatas.

Outras duas oportunidade são para vendedor pleno. A empresa busca profissionais com experiência na área comercial de três anos, que tenham espírito empreendedor e formação superior.

O modelo de contratação é PJ (Pessoa Jurídica). A empresa oferece pacote de benefícios, salário compatível com o mercado e plano de carreira.

Gostou das ofertas? Para as vagas na área de TI, preencha o formulário nesse link. Já para o setor de vendas, envie seu currículo neste e-mail.

Tecnologia, uma área em plena expansão

Freepik

A pandemia foi responsável pelo fechamento de vagas de emprego em todo o País, porém para o setor de tecnologia, o efeito foi o inverso. A área viu a oferta de vagas crescer significativamente.

De acordo com levantamento do site de oferta de empregos Catho, as carreiras na área tiveram crescimento de até 671% em 2020. Segundo a pesquisa, que compara a abertura de vagas de 2020 ante 2019, os cargos que mais tiveram crescimento na oferta de posições na cidade de São Paulo foram cientista de dados (671%), desenvolvedor.NET (517%), devOps (460%), web developer (97%) e programador ADVPL (70%).

As competências exigidas para cada uma das áreas varia, mas há alguns pontos em comum. Em linhas gerais, as habilidades mais necessárias para são ser inovador, curioso, bem como estar atento às tendências da área e novos recursos de profissão.

Para quem deseja entrar na área, o caminho é um só: capacitação. Faça cursos e certificações desde o nível mais básico. Graduações podem ser uma boa pedida, mas cursos técnicos também cumprem seu papel. Eles tendem a ser mais focados no uso de determinadas tecnologias e ferramentas para um propósito mais específico.