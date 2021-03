Anvisa autoriza testes em humanos do soro do Butantan

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizou nesta quarta-feira (dia 24) a realização de testes em humanos do soro anticoronavírus que está sendo desenvolvido pelo Instituto Butantan, em São Paulo.

O Butantan ainda deve apresentar informações complementares sobre o soro. A Anvisa deve enviar um novo ofício apontando as pendências.

O instituto já conta com três mil frascos do soro para iniciar os testes. A autorização permitirá que o soro seja aplicado em pessoas contaminadas pela doença.

O objetivo do soro, desenvolvido a partir do plasma de cavalos, é amenizar os sintomas da Covid-19. Ele não serve para curar nem prevenir a doença.

Segundo o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, os testes serão feitos inicialmente no Hospital do Rim e no Hospital das Clínicas.