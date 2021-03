PM fecha cassino clandestino na Zona Leste de São Paulo

Policiais militares flagraram cerca de 30 pessoas em um cassino clandestino no bairro São Matheus, na Zona Leste de São Paulo, na noite de segunda-feira (22). Máquinas de jogos, uma arma de fogo e munições também foram apreendidos no local.

A ação foi realizada pelo 38º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, após denúncia anônima, via 181, sobre funcionamento de um cassino clandestino no imóvel.

Os agentes surpreenderam o grupo que, além de estar realizando a prática ilícita, estava descumprindo as medidas sanitárias e de distanciamento estabelecidas para conter o avanço do novo coronavírus no cassino.

Mediante buscas no estabelecimento a equipe ainda localizou uma arma de fogo calibre 9mm com seis munições, dentro de uma caixa de isopor. O responsável foi identificado e indiciado por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Todos foram encaminhados ao 49º Distrito Policial e autuados por infração de medida sanitária preventiva. Dois homens responsáveis pelo estabelecimento seguem sendo investigados.