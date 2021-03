Consultoria dos EUA abre vagas com home office para brasileiros

A consultoria norte-americana de software Avenue Code abriu 200 vagas para profissionais brasileiros com home office.

As vagas são para desenvolvedores, profissionais das áreas de vendas, marketing e produto, entre outras.

As vagas são para trabalhar na transformação digital de clientes no Brasil, além de ajudar com novos projetos e negócios na América Latina e em países como Canadá, Alemanha e Holanda.

A principal operação da consultoria no momento é no Brasil, com escritórios em São Paulo e Belo Horizonte e 80% de seus funcionários no País.

No processo seletivo, os recrutadores avaliam o perfil comportamental e conhecimento técnico dos candidatos e incluem uma etapa de análise junto com o cliente.

A consultoria oferece um plano de desenvolvimento de carreira, programa de mentoria e coaching e um ambiente colaborativo.

Se interessou? Confira detalhes da vagas pelo LinkedIn da empresa.

CONFIRA MAIS VAGAS REMOTAS

Pixabay/Divulgação

Em tempos de pandemia, o trabalho remoto virou comum e desejo de muitos candidatos. Se você está em busca de oportunidades neste modelo, confira as oportunidades a seguir:

Advogado Pleno na Alpargatas – A empresa busca advogado para atuação generalista e foco nas áreas de Contratos, Direito Imobiliário, Campanhas Promocionais, Direito Digital e Direito Societário. É necessário ter inglês avançado. Se inscreva aqui.

Analista Financeiro na Loadsmart – A companhia busca profissional que ajudará a obter novos insights para melhorar os negócios. Ele deve ter entre três a quatro anos de experiência na área, habilidades analíticas e de resolução de problemas e vivência com software de gerenciamento. Se inscreva aqui.

Coordenador de Relacionamento com e-commerce na Lett – A empresa busca por uma pessoa com experiência na operação de e-commerce para liderar o time de Customer Success Varejo. Dentre as atribulações da vaga estão: oferecer atendimento consultivo, criar relacionamento e gerenciar processos. Se inscreva aqui.

Engenheiro (a) de Dados na Round Pegs – É necessário ter experiência com ferramentas de machine learning pipelines, AWS, Python e SQL. Se inscreva aqui.

Especialista de Riscos na Donus – A oportunidade pede experiência com BIA, BCP, ABR, plano de recuperação de desastres e plano de gestão de incidentes. Se inscreva aqui.

Gerente de Produtos Sênior na Contabilizei – Empresa busca profissionais das áreas de Engenharia, Tecnologia, Marketing ou Publicidade. É necessário ter experiência sólida com ciclos de desenvolvimento de produtos, gestão orçamentária e analítica de performance de equipes, entre outras. Se inscreva aqui.

Redator Jr na Agência Ginga – A agência busca um profissional de comunicação com interesse em branding, bem como experiência em redes sociais e criação de conteúdo. Se inscreva aqui.

UM BOM CURRÍCULO ABRE PORTAS

Antes de se candidatar para uma oportunidade de emprego – seja ela home office ou presencial -, um currículo bem elaborado é a chave para abrir portas em meio a um mercado de trabalho tão concorrido. Separamos algumas dicas do que é importante inserir no documento. Confira:

Dados Pessoais: nome completo, idade e estado civil devem aparecer logo no início. É fundamental incluir também telefone e e-mail.

Objetivo: seu objetivo profissional deve ser descrito em apenas uma linha, abordando o cargo e a área de interesse.

Formação acadêmica: coloque o nome da instituição de ensino, nome do curso, data de início e término que frequentou, apresentando-os por ordem de importância.

Experiência profissional: mencione nome da empresa, cargo, período de atuação e suas atribuições de forma sucinta.

Idiomas: cite apenas o idioma e o nível de conhecimento que possui. Mentir nunca é uma opção.

Informática: coloque o nível real de seu conhecimento técnico das ferramentas de informática.

Cursos: cite apenas os cursos relacionados à área de interesse.