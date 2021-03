Cate abre vagas para mais de 100 profissionais sem experiência em São Paulo

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo da Prefeitura de São Paulo abriu cerca de 100 vagas de emprego para o setor de serviços no segmento de telecomunicações. Não é preciso ter experiência.

O processo seletivo será on-line e contará com a primeira etapa realizada pela equipe técnica do Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedor), que irá avaliar os currículos cadastrados para as vagas até a próxima quarta-feira (dia 24), às 18h, no site.

Há 13 vagas para operador de serviço ao cliente, que irá auxiliar nas instalações e reparos em residências. A atuação é na Zona Sul da Capital e o salário é de R$ 1.461.

Já para operador multifuncional são 88 vagas, com rendimentos de R$ 1.791. Os selecionados irão executar serviços de instalação, transferência e reparos de terminais telefônicos tanto para internet quanto para voz.

As vagas são efetivas e contam com benefícios como vales alimentação e refeição, assistência médica e auxílio combustível.

Para participar do processo seletivo é preciso ter concluído o Ensino Médio, possuir carteira de habilitação, categoria B e veículo próprio. Não é necessário ter experiência anterior.

CURSOS GRATUITOS

Para aumentar as chances de conquistar uma vaga, especialistas são unânimes: investir em qualificação é fundamental. O Cate oferece cursos online e gratuitos.

Confira os pilares:

Gestão, empreendedorismo e trabalho: dicas e informações que ajudarão o candidato a desenvolver habilidades indispensáveis para o mundo do trabalho;

Economia criativa: cursos que podem ajudar o interessado a se dar bem em uma empresa ou arregaçar as mangas e iniciar seu próprio negócio;

Saúde e bem estar: dicas de como ganhar dinheiro proporcionando mais qualidade de vida para as pessoas;

Meio ambiente e sustentabilidade: o interessado vai entender mais sobre as profissões verdes, que usam os recursos naturais de forma consciente. Oferece ideias e dicas sobre como gerar renda nesta área.

Tecnologia: cursos como Edição de Imagem e Introdução à Lógica de Programação são alguns dos cursos oferecidos;

Gastronomia: cursos, dicas e orientações para trabalhar em uma das mais importantes vocações econômicas da cidade.

Clique aqui para conferir todas as opções de qualificação disponíveis.

VAGAS NO IBGE: AINDA DÁ TEMPO DE SE INSCREVER

Ainda estão abertas inscrições para 6.500 vagas temporárias no IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

São 5.623 vagas para Agente de Pesquisas e Mapeamento em 520 municípios, 552 vagas para Supervisor de Coleta e Qualidade em 326 cidades, 300 vagas para Agente de Pesquisas por Telefone somente para o Rio de Janeiro e 25 vagas para Supervisor de Pesquisas também para o Rio de Janeiro.

Os selecionados irão trabalhar nas pesquisas que constam no calendário de divulgação mensal do IBGE.

Pressfoto/Freepik

Confira os detalhes:

Agente de pesquisas e mapeamento

Para concorrer à vaga o candidato precisa ter Ensino Médio completo. O salário é de R$ 1.387,50.

A jornada de trabalho será de 40 horas semanais.

As inscrições devem ser feitas pelo site, de 11 a 26 de março. A taxa é de R$ 30,27.

Supervisor de coleta e qualidade

O salário oferecido para a posição é de R$ 3.100. O candidato deve ter nível médio de escolaridade.

A jornada de trabalho será de 40 horas semanais.

As inscrições devem ser feitas pelo site, de 11 a 26 de março. A taxa é de R$ 30,27.

Agente de Pesquisas por Telefone

O salário para a vaga é de R$ 1.345. O candidato deve ter nível médio e um ano de experiência comprovada em teleatendimento ou telemarketing ativo ou receptivo nos últimos cinco anos.

A jornada de trabalho será de 30 horas semanais.

As inscrições devem ser feitas aqui, de 11 a 31 de março. A taxa é de R$ 21,14.

Supervisor de Pesquisas

A remuneração oferecida é de R$ 5.100. As vagas são dividas em quatro áreas de conhecimento, sendo 14 oportunidades na área Geral, 8 na de Gestão, 2 na de Suporte Gerencial e 1 na de Tecnologia de Informação e Comunicação.

Para quase todas as áreas, é exigido curso superior completo.

A jornada de trabalho será de 40 horas semanais.

As inscrições vão de 11 a 31 de março pelo site. A taxa é de R$ 40.