SMS é arma do governo no combate à covid-19

O governo do estado de São Paulo passou a enviar mensagens de SMS à população em uma nova campanha de conscientização sobre o enfrentamento da pandemia de covid-19.

O envio dos alertas começou nesta quarta-feira e deve continuar até este sábado. O alerta traz o seguinte texto: “Governo de SP alerta! Alto risco de lotação de leitos no estado. Fique em casa. Proteja sua família. Se tiver que sair, use máscara”.

A expectativa da campanha, segundo o governo, é que 44 milhões de pessoas que residem no estado recebam a mensagem em seus aparelhos celulares.

Com essa campanha, o grupo que centraliza as ações de combate à covid-19 espera angariar apoio para as medidas de isolamento social previstos na fase emergencial em São Paulo, em um momento que a pandemia enfrenta seu momento mais crítico.

De acordo com o governo estadual, a ação não terá custos, uma vez que será bancado por meio de parceria com a iniciativa privada

Rádio e TV

A campanha não deve se militar ao meio digital. As campanhas também serão divulgadas em canais de rádio e TV e também nas redes sociais e prevê o depoimento de profissionais que trabalham na linha de frente dos hospitais que tratam e covid-19.

Veja uma pela da campanha:

Medidas na Capital

No mesmo dia em que anunciou a primeira morte oficial de um paciente com covid-19 que aguardava na fila por um leito de UTI, o prefeito de São Paulo decretou medidas para aumentar o isolamento na cidade.

A principal medida é a antecipação dos feriados deste ano e do ano que vem, que serão emendados com a Páscoa para criar um feriado de 10 dias na cidade e tentar conter a locomoção de pessoas. O feriado estendido começa na próxima sexta-feira (dia 26) e vai até o dia 4 de abril (domingo).

Outra medida adotada é a alteração dos horários de rodízio municipal de carros na região do centro expandido da cidade. Eles deixam de ocorrer nos horários tradicionais, das 7h às 10 e das 17h às 20 e passa a ser entre 20h e 5h, seguindo o cronograma do final das placas.

1 e 2 – das 20h de segunda-feira às 5h de terça

3 e 4 – das 20h de terça-feira às 5h de quarta

5 e 6 – das 20h de quarta-feira às 5h de quinta

7 e 8 – das 20h de quinta-feira às 5h de sexta

9 e 0 – das 20h de sexta-feira às 5h de sábado



Vacina da covid-19

Eduardo Anizelli/Folhapress

O estado começou a vacinar nesta sexta-feira os idosos nas faixas 72, 73 e 74 anos, grupo cujo início da vacinação estava prevista para a próxima segunda-feira.

A vacinação está sendo feito nos postos de drive-thru espalhados pela cidade e nas unidades básicas de saúde do todo o estado.

Vacinômetro

De acordo com o Vacinômetro, até o início da manhã desta sexta-feira já haviam sido vacinados 4.403.925 pessoas em todo o estado, sendo que 3.217.719 haviam toma a primeira dose e 1.186.206 a segunda.

Somente na cidade de São Paulo já foram vacinados 1.285.821 pessoas até esta sexta.