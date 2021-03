São Paulo decreta 10 dias de recesso para frear pandemia

A cidade de São Paulo vai endurecer ainda mais a quarentena. Ontem, após a confirmação da primeira morte na capital de um paciente na fila da UTI, a prefeitura anunciou que vai antecipar feriados e alterar o horário do rodízio de veículos para reduzir a circulação de pessoas e tentar colocar um freio na disseminação do coronavírus.

Ao todo, a prefeitura vai adiantar cinco datas festivas deste ano e do ano que vem e emendar com dois fins de semana e o feriado de Páscoa para criar um período de 10 dias sem nenhum dia útil. O megaferiado começa dia 26, uma sexta-feira, e vai até o dia 4 de abril, um domingo.

A ideia é forçar a paralisação das atividades econômicas. “Quantos mais pessoas circulando, mais pessoas infectadas ao mesmo tempo. Essa é uma regra no mundo inteiro. Não é de direita nem de esquerda, é o que a ciência recomenda e é por isso que vamos antecipar os feriados. Peço que a população se programe e colabore”, disse o prefeito Bruno Covas (PSDB). A estratégia foi usada em maio do ano passado, com o megaferiado de seis dias que aumentou a taxa de isolamento em dois percentuais, atingindo picos de 53%, nos dias de semana, e de 57%, em um domingo. Hoje, a taxa está em 43% na capital.

A prefeitura também anunciou mudança no horário do rodízio. A proibição de circulação, hoje das 7h às 10h e das 17h às 20h, passará a valer entre 20h e 5h do dia seguinte, para coincidir com o toque de recolher – inclusive nos feriados. A medida começa nesta segunda-feira, pelo veículos com placa final 1 e 2.

A ideia é liberar todos os veículos no período comercial para facilitar o uso do carro pelas pessoas que optam pelo transporte público e restringir a movimentação durante a noite e madrugada.

A capital tem hoje 88% dos leitos de UTI para covid-19 ocupados. “A gente vê colapsando todo o sistema de saúde”, disse Covas.