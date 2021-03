Rio pode decretar ‘fechamento geral’

A Prefeitura do Rio de Janeiro (RJ) estuda o fechamento completo do comércio e das demais atividades, deixando apenas os serviços essenciais abertos, para tentar conter o avanço da covid-19.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

O prefeito Eduardo Paes (DEM) vai anunciar hoje novas restrições e essa pode ser uma das medidas, embora ainda esteja em avaliação pelo governo. Outra possível decisão é a de antecipar os feriados, como fará a Prefeitura de São Paulo, criando um período sem atividades públicas e particulares de 27 de março a 4 de abril. Essa ação está com discussão mais avançada e deve ser confirmada hoje.

Paes admitiu que estuda o “fechamento completo” durante entrevista ontem, quando a capital fluminense registrou ocupação recorde nos leitos de UTI para covid-19 em hospitais públicos: com taxa de quase 95%

“A gente vai discutir, sim, a possibilidade de fechamento completo. A primeira medida [adotada a partir de 5 de março e que determinou o fechamento às 17h] foi dura demais com bares e restaurantes, mas, provavelmente, as próximas medidas que vão ser tomadas vão valer para todos os setores e atividades econômicas, menos para os essenciais”, afirmou o prefeito do Rio.