Rede de hospitais está com mais de 100 vagas abertas na Grande São Paulo

A Rede Innova Hospitais Associados está com mais de 100 vagas de emprego abertas para profissionais da área da Saúde. As oportunidades são para Diadema, na Grande São Paulo, e foram divulgadas pela consultoria de Recursos Humanos Luandre.

As vagas de emprego são para atuar como enfermeiro em UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) e técnico em enfermagem.

Quem se interessar pela primeira oportunidade de emprego deve estar ciente de todas as atribuições: comprometer-se com a assistência direta a pacientes de alta e média complexidade e supervisionar os técnicos de enfermagem; garantir o padrão de qualidade pré-estabelecido, por meio de supervisão das boas práticas assistenciais e cumprimento correto dos protocolos clínicos gerenciados; participar dos treinamentos internos propostos pela coordenação de enfermagem; realizar o efetivo controle de pessoal no seu turno de trabalho, bem como zelar pelos equipamentos e insumos necessários à realização de prática assistencial de enfermagem segura.

A vaga de emprego é efetiva e pagar R$ 4.446,00. Além da remuneração mensal, a rede hospitalar oferece benefícios como vale transporte, assistência médica, vale alimentação e refeitório.

Os candidatos devem ter Ensino Superior Completo em Enfermagem, Pós-Graduação na área da saúde, Coren Ativo e experiência como Enfermeiro de UTI Adulto.

Já aquele que quiser tentar uma vaga como técnico de enfermagem precisa saber que irá executar cuidados de baixa e média complexidade e ações da assistência de enfermagem clínica-cirúrgica sob orientação e supervisão do enfermeiro, além de colaborar com a programação e planejamento da assistência de enfermagem.

A empresa busca dois distintos perfis de profissionais para esta última vaga – um com experiência como técnico de enfermagem na área hospitalar no setor de Unidade de Internação (Clínica Médica) e outro com vivência no setor de UTI. Para ambos, é solicitado Coren ativo.

Aquele com passagem por Unidade de Internação receberá salário no valor de R$ 2.914,00. Já quem conta com experiência em UTI terá rendimentos no valor de R$ 3.439,00. Os benefícios são os mesmos: vale refeição, vale transporte, vale alimentação, assistência médica e seguro de vida.

Mais detalhes sobre todas as vagas acima podem ser conferidos aqui, onde também é possível se inscrever.

A Luandre divulga oportunidades em diversas áreas, não apenas as relacionadas à Saúde. Um outro destaque da semana, por exemplo, é a vaga para analista de qualidade em Guarulhos, também na Grande São Paulo.

Na posição – de nível júnior – o profissional vai atuar com mapeamento de processos; elaborar e revisar documentos e registros; emitir e acompanhar NC; executar auditoria interna; alimentar e controlar registros (SMT, RIAI e RAT). Também vai identificar possíveis necessidades de emissão e revisão de processos, tratar não conformidades de produtos, processos e sistemas, além de outras rotinas do setor.

A posição na multinacional é temporária e paga entre R$ 3.100,00 e R$3.600,00. Os benefícios adicionais são vale transporte e refeitório.

Para concorrer à vaga é preciso possuir formação em Gestão da Qualidade, Administração ou Engenharia; ter inglês intermediário; dominar Pacote Office; possuir disponibilidade para viagens; ter conhecimento das interpretações NBR ISO9001:2015 / ISO13485:2016 / RDC16/2013; ter experiência em mapeamento de processos e MASP.

Gostou da descrição? Envie seu currículo por aqui.

Independentemente do cargo e área almejados, é imprescindível que o currículo do candidato esteja atualizado e organizado. Vale a pena revisá-lo antes de enviar, prestando atenção aos seguintes pontos:

Especifique a área de atuação – comunique de maneira rápida com o que você trabalha;

Faça um resumo – em duas ou três frases, explique que profissional você é;

Formação – diga o que você estudou e em quais instituições;

Experiência profissional – liste as empresas pelas quais passou e que cargos ocupou. Comece pela mais recente e siga com as mais antiga;

Competências – conte quais programas sabe usar e que línguas fala. Atenção: se for brasileiro, não precisa dizer que fala português;

Seja sucinto – procure deixar todas as informações em uma página, ao menos que sua experiência seja muita vasta e exija uma segunda folha.