Previsão do tempo: São Paulo terá dia nublado e chuvoso

A passagem de uma frente ria pelo oceano derruba a temperatura e traz ainda mais umidade para São Paulo nesta sexta-feira, de acordo com dados da Climatempo.

O clima deve permanecer nublado durante boa parte do dia, com possibilidade de chuvas fortes em qualquer período.

A temperatura máxima não deve passar de 27ºC neste último dia de verão. A mínima será de 20ºC.

Neste sábado começa o outono, mas o paulistano não deve sentir grandes mudanças no tempo nos primeiros dias, já que a previsão para esse fim de semana e de sol com pancadas de chuva.

Rodízio municipal em SP

Código19/Folhapress

De acordo com o rodízio municipal de veículos, nesta sexta-feira os carros com placa final 9 e 0 devem ficar fora do centro expandido de São Paulo entre 07h00 às 10h00 e das 17h às 20h.

O centro expandido é formado pelas marginais Tietê e Pinheiros, avenidas dos Bandeirantes e Afonso D´Esccragnole Taunay, Complexo Viário Maria Maluf, avenidas Tancredo Neves e Juntas Provisórias, Viaduto Grande São Paulo e avenidas Professor Luís Inácio de Anhaia Melo e Salim Farah Maluf.

Motoristas pegos transitando em locais proibidos pelo rodízio nesta sexta-feira serão autuados por infração média e receberão multa de R$ 130,16 mais quatro pontos na carteira de motorista.

Alteração no rodízio

O prefeito Bruno Covas anunciou nesta quinta-feira que a partir da próxima semana os horários de rodízio serão alterados em toda a capital para conter o avanço da covid-19.

Por duas semanas, o rodízio passará a vigorar no período noturno, das 20h às 5h, seguindo os números finais das placas.

1 e 2 – das 20h de segunda-feira às 5h de terça

3 e 4 – das 20h de terça-feira às 5h de quarta

5 e 6 – das 20h de quarta-feira às 5h de quinta

7 e 8 – das 20h de quinta-feira às 5h de sexta

9 e 0 – das 20h de sexta-feira às 5h de sábado

A Zona Azul e os horários de restrição das Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF) continuam funcionando normalmente.

A liberação do trânsito de carros nos horários tradicionais de rodízio da Capital, segundo o prefeito, é "para que as pessoas possam ter a opção do carro e não depender do transporte público" para voltarem para casa e desta forma evitem se expor ainda mais ao risco de contaminação por covid-19.