Mundo chega a 400 mi de vacinas aplicadas

O mundo atingiu ontem a marca de 400 milhões de vacinas aplicadas contra a covid-19. Os dados são compilados pela plataforma internacional Our World In Data (em português, “Nosso Mundo Em Dados”).

Segundo o portal, ao menos 138 países já iniciaram suas campanhas de imunização para combater a doença, que já matou mais 2,6 milhões de pessoas no mundo e infectou 11,5 milhões – os dados são da Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos.

Até o momento, sete farmacêuticas estão autorizadas a distribuir as doses. São elas: Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm, Sputnik V, Sinovac e Johnson&Johnson. Destas, o Our World In Data mostra que ao menos 56 milhões de doses das empresas Pfizer/BioNtech já foram aplicadas. Logo atrás está a norte-americana Moderna, com 54 milhões. O site não apresenta dados das outras empresas.

Entre os países, quem lidera o ranking em número absoluto de doses distribuídas são os EUA, com 113 milhões de vacinas aplicadas – seja em primeira ou segunda dose. Em seguida estão China, Índia, Reino Unido e Brasil (veja ranking ao lado).

Considerando a distribuição pelo número de habitantes, Israel sai na frente, com 110 doses para cada 100 pessoas. Outras nações de destaque são os Emirados Árabes, com 69 doses aplicadas a cada 100 habitantes e o Chile, com 41 doses a cada 100 habitantes. Mesmo com grande volume, os Estados Unidos vacinaram 34 a cada 100 pessoas. O Brasil imunizou apenas 6 a cada 100 habitantes do país.

RANKING DA VACINAÇÃO

1. Estados Unidos: 113 milhões

2. China: 64,9 milhões

3. Índia: 37 milhões

4. Reino Unido: 27 milhões

5. Brasil: 12,6 milhões

6. Turquia: 12 milhões

7. Alemanha: 9,8 milhões

8. Israel: 9,5 milhões

9. Rússia: 7,8 milhões

10. Chile: 7,7 milhões