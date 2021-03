Loterias da Caixa: confira os resultados da Mega-Sena, Lotofácil e Quina

Se você acredita na sorte e apostou em uma ou mais loterias da Caixa Econômica Federal, não deixa de conferir os resultados dos sorteios realizados na noite desta quarta-feira (dia 10) aqui.

O principal sorteio de hoje é a Mega-Sena. Quem acertar as seis dezenas do concurso 2351 pode levar prêmio acumulado no valor de R$ 27 milhões.

Confira:

19 – 22 – 35 – 41 – 47 – 49

No sorteio do último sábado, nenhum apostador acertou a faixa principal da Mega-Sena.

Quarenta apostadores, porém, marcaram cinco números e cada um deles ganhou R$ 64.050,85.

A loteria pagou ainda R$ 1.294,21 para 2.828 pessoas que adivinharam quatro das dezenas sorteadas na ocasião.

Lotofácil pode pagar R$ 1,5 milhão

Hoje também foi dia de Lotofácil, concurso 2177. O prêmio está acumulado em R$ 1,5 milhão e pode ser angariado para aquele que for capaz de adivinhar as 15 dezenas sorteadas.

Veja os números da sorte:

01 – 03 – 04 – 07 – 08

10 – 12 – 14 – 15 – 16

17 – 19 – 20 – 22 – 24

André Porto/Metro

No sorteio de terça-feira, um apostador de Várzea Grande, no Mato Grosso, levou sozinho o prêmio principal, avaliado em R$ 1.288.876,05.

Duzentos e setenta pessoas ganharam R$ 1.429,88 cada por terem feito 14 acertos.

A Lotofácil premiou também os apostadores que acertaram somente 12 dezenas. Foram 102.705 apostadores que levaram R$ 10 cada um.

Tem também a Quina

Todo dia tem Quina, com exceção de domingo, quando as loterias dão uma pausa. Nesta quarta-feira, o prêmio do concurso 5511 está estimado em R$ 7 milhões. Já pensou levar essa bolada para casa? Ganha quem acertar as cinco dezenas que saírem do globo.

Veja a sequência:

12 – 23 – 24 – 37 – 63

Metro

No último sorteio, nesta terça-feira, nenhum apostador levou o prêmio principal e, por isso, o valor acumulou para hoje.

Contudo, oitenta e duas apostas acertaram a quadra e cada uma levou a quantia de R$ 7.989,62.

A Quina pagou ainda R$ 165,02 para 5.970 apostadores que fizeram três pontos.

Super Sete, a mais nova loteria da Caixa

Nesta tarde foi sorteado o concurso 65 da Super Sete, a mais nova loteria da Caixa Econômica Federal.

Nenhum apostador acertou os sete números. O prêmio acumulou e pode pagar na sexta-feira R$ 3,2 milhões.

Recupere o sorteio:

9 -3 -3 -7 -2 – 3 -6

A Super Sete da última segunda-feira teve apenas um acertador na faixa de seis número e 64 na faixa de cinco. Eles ganharam, respectivamente, R$ 44.331,41 e R$ 989,54.

A Super Sete pagou também prêmio àqueles que acertaram somente quatro pontos. Assim, 1.083 levaram para casa R$ 58,47.

Como são feitos os sorteios

Os sorteios são realizados sempre no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo, às 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado mais cedo, às 15h. O Metro World News acompanha tudo em tempo real.

Os sorteios contam com a presença de dois auditores populares, que fiscalizam de perto os procedimentos realizados. Atualmente não há plateia por conta das medidas de contenção ao novo coronavírus.

Próximos sorteios: até que horas posso apostar?

Não foi dessa vez? Não deixe de tentar a sorte nos próximos sorteios.

As apostas podem ser feitas até 19h em qualquer casa lotérica do país. É possível ainda jogar pelo computador, tablet ou smartphone através da plataforma Loterias Online. É prático e seguro.

A Caixa oferece ainda duas opções de aposta: a Surpresinha, em que o sistema escolhe aleatoriamente os números, e a Teimosinha, na qual a mesma aposta é repetida no concurso posterior.

Mais informações podem ser obtidas no site oficial da Caixa. Acesse aqui.