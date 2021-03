Veja o sorteio da Lotofácil desta sexta-feira

O concurso 2173 da Lotofácil pode pagar R$ 1,5 milhão na noite desta sexta-feira (dia 5), segundo estimativa da Caixa Econômica Federal.

Confiras as dezenas da noite:

01 – 02 – 03 – 09 – 11

12 – 13 – 15 – 16 – 18

19 – 20 – 21 – 22 – 25

No último sorteio, realizado ontem, três apostadores acertaram as 15 dezenas e levaram para casa R$ 461.149,68 cada. As apostas premiadas são das cidades de Viçosa (MG), Rio de Janeiro (RJ) e Encantado (RS).

A Lotofácil pagou ainda R$ 1.374,78 para 211 apostas que fizeram 14 pontos e R$ 25 para 7.363 pessoas que acertaram 13 números.

Veja os números do sorteio anterior