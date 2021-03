Apostador de Palmeirópolis fatura R$ 16,9 milhões da Quina

Um apostador da cidade de Palmeirópolis, no estado de Tocantins, foi o único acertador da Quina nesta terça-feira, com um prêmio que vinha acumulando há mais de 10 sorteios.

Ele levou para casa um dos maiores prêmios da Quina deste ano, R$ 16.909.339,15.

O sorteio foi bastante concorrido e por apenas 1 números outros 189 apostadores não dividiram esse prêmio milionário com o ganhador da Quina. Eles acertaram quatro dezenas e cada um ganhou R$ 5.861,63.

A Quina pagou ainda R$ 143,12 para 11.640 apostas que acertaram três dezenas.

Veja os números sorteados na Quina milionária

Sorteio desta quarta-feira

Para esta quarta-feira, a Quina volta a pagar um prêmio regular de R$ 700 mil para quem acertar as cinco dezenas.

O sorteio ocorre às 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, e as apostas podem ser feitas até 19h nas casas lotéricas do país.