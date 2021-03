Quina chega a R$ 17 milhões; confira se essa bolada saiu para você

A Quina pode pagar a bolada estimada no valor de R$ 17 milhões àquele que adivinhar as cinco dezenas do concurso 5504 desta terça-feira (dia 3).

Veja os números:

45 – 48 – 71 – 73 – 75



Ninguém levou o prêmio principal da Quina no sorteio de ontem, entretanto cento e vinte apostadores fizeram a quadra e cada um ganhou R$ 8.469,57.

A loteria pagou ainda R$ 157,75 para 9.688 apostadores que marcaram três pontos.

Veja os números do sorteio anterior