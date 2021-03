Apostou na Mega-Sena? Veja os números sorteados

A Mega-Sena desta quarta-feira tem um prêmio de R$ 2,4 milhões para o apostador que acertar os seis números mágicos sorteados pela Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Mega-Sena são:

05 – 10 – 25 – 32 – 49 – 54

Além do felizardo ganhador do Rio de janeiro, que levou a bolada sozinho no sorteio do último sábado, outros 107 apostadores fizeram a quina e ganharam R$ 38.652,61.

A Mega-Sena pagou ainda R$ 895,06 para 6.601 apostas que acertaram apenas 4 pontos.

Veja os números sorteados no sábado.