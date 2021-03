Previsão do tempo: São Paulo tem temperatura amena e chuva

Uma frente fria que passou pelo litoral derrubou a temperatura em São Paulo nos últimos dias e esse clima ameno deve continuar nesta segunda-feira, de acordo com dados da Climatempo.

O dia amanhece com sol e vai se tornando nublado no decorrer do dia.

LEIA TAMBÉM:

À tarde e a noite, o paulistano enfrenta as já tradicionais pancadas de chuva.

A máxima prevista para hoje é de 28º C nesta segunda.

A mínima deve ficar em 18ºC.