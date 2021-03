Já pensou ganhar R$ 14,5 milhões? Confira os números sorteados pela Quina

A Quina pode pagar uma verdadeira bolada ao apostador que acertar as cinco dezenas sorteadas nesta segunda-feira (dia 1º) no Espaço Loterias Caixa. O prêmio do concurso 5503 está acumulado em nada mais nada menos que R$ 14,5 milhões.

Veja os números:

19 – 23 – 60 – 70 – 80

No último sorteio, realizado sábado, não houve ganhadores do prêmio principal, porém 69 apostas chegaram bem pertinho. Elas acertaram quatro dezenas e cada uma ganhou R$ 11.290,50.

A loteria pagou ainda R$ 185,74 para 6.307 pessoas que acertaram três dos números sorteados.

Veja os números sorteados no sábado.