Veja aqui os números dos dois sorteios da Dupla Sena de hoje

A Dupla Sena, concurso 2199, pode pagar R$ 400 mil na noite desta terça-feira (dia 23), segundo estimativa da Caixa Econômica Federal.

Veja os números aqui:

1º sorteio: 03 – 06 – 16 – 19 -38 – 49

2º sorteio: 03 – 10 – 25 – 28 – 37 – 38

No último sorteio, realizado no sábado, ninguém acertou as seis dezenas em ambos os sorteios.

Nove apostas, contudo, acertaram cinco números no primeiro sorteio e levaram para casa a quantia de R$ 4.476,58

Outros oito apostadores ganharam R$ 4.532,54 cada por terem adivinhado as cinco dezenas do segundo sorteio.