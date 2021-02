Previsão do Tempo: Paulistano enfrenta dia quente e abafado nesta terça-feira

Os termômetros voltam a subir na capital paulista nesta terça-feira e a máxima deve bater na casa dos 32º C no decorrer da tarde, de acordo com previsão da Climatempo.

O dia amanhece claro, com sol, mas aos poucos a nebulosidade toma conta e deve chover na parte da tarde em algumas regiões. À noite, o céu fica claro.

A temperatura mínima prevista para esta terça-feira é 18ºC.

Uma frente fria se aproxima da região sudeste e deve atingir São Paulo entre quarta e quinta-feira, derrubando a temperatura e trazendo mais umidade para a região, ocasionando mais temporais para a Grande São Paulo, Baixada Santista e Vale do Paraíba.