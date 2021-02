Sonâmbula, mulher despenca de 3º andar de hotel no RJ

A fisioterapeuta Talyssa Oliveira Taques, de 27 anos, despencou do terceiro andar da janela de um hotel em Copacabana, no Rio de Janeiro, durante uma crise de sonambulismo, de acordo com o programa Hoje em Dia.

Talyssa, que atua em hospital que trata de pessoas com covid-19, estava na cidade de folga para aproveitar o final de semana.

Segundo sua mãe, ela achou que estava indo ao banheiro quando caiu da janela. Ela está internada em um hospital particular e seu estado de saúde é considerado delicado.

Os médicos disseram que a crise de sonambulismo pode ter sido gerada pelo cansaço excessivo do trabalho, já que essa era a primeira folga que a fisioterapeuta tinha em muitos meses.