Empresa de logística abre 160 vagas de estágio; há posições em SP

A empresa de logística MRS está com vagas de estágio abertas em três Estados: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro e São Paulo.

As oportunidades são para estudantes universitários e alunos de escolas técnicas. As inscrições vão até o dia 28 deste mês.

As vagas estão distribuídas em áreas como Manutenção Ferroviária, Operação Ferroviária, Finanças, Recursos Humanos, Relações Institucionais, Jurídica, Comercial, entre outras. As inscrições podem ser feitas através do site.

O processo seletivo compreende cinco fases: inscrições, testes on-line, business case on-line, painel com gestor e entrevista individual.

O valor da bolsa-auxílio não foi divulgado. Entre os benefícios ofertados estão vale transporte, vale alimentação/refeição, assistência médica, seguro de vida e Gympass.