Covid-19: São Paulo anunciará novas restrições na quarta-feira

Novas restrições para reduzir a movimentação de pessoas no Estado e, como isso, reduzir a contaminação pelo novo coronavírus, devem ser anunciadas na quarta-feira (dia 24) e começar a valer a partir desta sexta, informou hoje o Centro de Contingência.

O coordenador-executivo do comitê de saúde do governo, João Gabbardo, disse que as novas recomendações foram apresentadas ao governo nesta segunda-feira de forma extraordinária. Isso porque São Paulo atingiu um novo recorde de pessoas internadas em UTIs (Unidades de Tratamento Intensivo) – 6.410 até o início da tarde.

Segundo Gabbardo, as novas restrições serão adicionais as que já são previstas pelo Plano São Paulo. Uma última atualização do plano foi feita na sexta-feira e entrou em vigor hoje.

O Estado de São Paulo já chegou ao total de 57.842 mortes por Covid-19 e 1,9 milhão de casos confirmados desde o início da pandemia.